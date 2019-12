I viaggi del 2020, a cura di Forbes

La rivista statunitense Forbes, settimana scorsa, ha pubblicato la sua lista dei 20 migliori viaggi del 2020. Tutte mete bellissime, tutte da visitare. Tra paradisi caraibici, città d’arte, mete gastronomiche e luoghi immersi nella natura, ci sono i “soliti noti” ma anche qualche novità.

Secondo la nota rivista, per il 2020 bisogna assolutamene visitare il Lake Powell, ad esempio, tra l’Arizona e lo Utah – uno dei più bei laghi d’America, oppure Bariloche, una città argentina della Patagonia che si snoda lungo il meraviglioso lago Nahuel Huapi, all’interno dell’omonimo parco nazionale, circondato dalle imponenti cime del Cerro Tronador e del Cerro Catedral. Un luogo perfetto per gli amanti dell’arrampicata, delle escursioni, della bici e dello sci estivo.



In Europa, oltre le solite note Roma, Londra e Parigi, è segnatala Cattaro (Kotor), un’incantevole fiordo in Montenegro – “perfetto per le coppie in cerca di relax e privacy” scrive Forbes.

