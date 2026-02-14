“Il caso di Alessandro e Maria” al Teatro Serra eterno Gaber

“Il caso di Alessandro e Maria” al Teatro Serra Giacomo Casaula, Laura Cascio e Andrea Barone alle tastiere, con un testo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Dal 20 al 22 febbraio, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Giacomo Casaula e Laura Cascio, con Andrea Barone alle tastiere, protagonisti al Teatro Serra di Napoli, con “Il caso di Alessandro e Maria-Curiosa replica di una storia che ha già avuto luogo”. Una commedia di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Dal 20 al 22 febbraio a Fuorigrotta, Via Diocleziano 316, (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Un dialogo intimo, tra un uomo e una donna che si sono amati e, dopo qualche anno, si incontrano di nuovo, raccontandosi la propria vita; parole per nascondere pudicamente e – vigliaccamente – i sentimenti che ancora provano l’uno per l’altra, ai quali fanno continuamente riferimento, evocando momenti della loro storia, come se il tempo non fosse mai passato o fosse trascorso nella speranza di rivedersi, ma senza il coraggio di scegliersi. Due personaggi veri, autentici e allo stesso tempo buffi e infantili.

Alessandro e Maria parlano d’amore e parlando d’amore inevitabilmente coinvolgono pensieri e generazioni, rabbie e illusioni, sconfitte e speranze. Due adulti legati ad una storia d’amore consumata in gioventù, terminata senza un vero motivo e mai più ritrovata. Due vissuti che si muovono in una doppia dimensione, personale e politica, onirica e realistica, incrociandosi e scontrandosi in una gara senza vincitori. Portato in scena per la prima volta nella stagione 1982/83 dallo stesso Gaber, affiancato da Mariangela Melato, è un racconto ancora attuale, dalla potenza intatta, come solo i grandi classici sanno fare.

“Il caso di Alessandro e Maria”

di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

adattamento e interpretazione, Giacomo Casaula e Laura Cascio

tastiere, Andrea Barone

venerdì 20 febbraio 2026, ore 21:00

sabato 21 febbraio 2026, ore 19:00

domenica 22 febbraio 2026, ore 18:00