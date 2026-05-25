Il Derby dei campioni accende la solidarietà allo Stadio Diego Armando Maradona

E’ ufficialmente cominciato il countdown per la II edizione del Derby dei Campioni che si svolgerà venerdì 29 maggio alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A giocare una partita all’insegna del dialogo saranno la Napoli World – un contenitore che compendia cantanti, tra cui Il Tre, Briga, Andre Cioffi e Paolo Vallesi, senatori della Repubblica italiana, attori ed ex calciatori – e la Nazionale Calcio Palestina.

La delegazione sportiva palestinese – che prenderà parte all’evento – sarà composta da una selezione mista di calciatori e calciatrici: le atlete fanno tutte parte della Nazionale femminile attualmente in attività, mentre la quota rappresentativa maschile includerà sia ex giocatori sia calciatori impegnati nelle diverse categorie della Nazionale palestinese. Una squadra che rappresenta forza, resilienza e orgoglio nazionale e che simboleggia l’unità, l’esperienza e il futuro del calcio palestinese.

Se la Napoli World manca da Napoli da ben 28 anni, la Nazionale Palestinese gioca in Italia per la prima volta.

Un vero unicum in cui il calcio – sport di aggregazione e di condivisione per eccellenza – assume un valore fortemente simbolico, all’insegna della solidarietà e della tutela dei diritti, in primis quello alla salute, da intendersi come uno stato di benessere globale, da garantire attraverso interventi diversificati, tra i quali la costruzione di ospedali.

Infatti, l’evento sostiene importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo, Battiti – AICCA Ospedale Monaldi. I fondi raccolti con l’iniziativa saranno devoluti totalmente in beneficenza.

I cancelli si apriranno alle 17.30 per dare spazio ai giovani e giovanissimi delle scuole e delle scuole calcio.

Il calcio d’inizio avverrà a opera dell’ambasciatrice palestinese, S.E. Mona Abuamara . I bambini intoneranno l’inno nazionale palestinese. A riprendere l’iniziativa le telecamere di Sky.

I promotori dell’iniziativa sono: la AG Events di Giuseppe Angioletti – fondatore dell’iniziativa sin dalle sue origini – la Saxsum Eventi di Massimo Scherillo e AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, il cui presidente regionale è Emanuela Papaccio.

“Il messaggio per i bambini – sottolinea Scherillo – è che facendo squadra si vince sempre. Invece con una competizione a somma zero perdiamo tutti. Per gli adulti c’è il richiamo a ritrovare il gusto delle piccole cose, che troppo spesso si è perso.

Per entrambi, quindi, un invito a dare un nuovo significato ai termini di vittoria e sconfitta.

La Kids OR ha messo a disposizione un numero solidale, attraverso cui sarà possibile donare.

Inoltre, una donazione in sterline, arrivata dall’Inghilterra, ha attivato un meccanismo di moltiplicazione della solidarietà. Infatti, ogni donazione vedrà raddoppiato il suo valore, come se la cifra venisse idealmente convertita in sterline.

“Non è soltanto una partita di calcio – sottolineano gli organizzatori – ma un messaggio concreto di solidarietà, inclusione e vicinanza verso chi ha bisogno. Abbiamo voluto costruire un evento capace di mettere insieme grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo attorno a valori autentici. Napoli ancora una volta dimostra la propria straordinaria capacità di unire sport, spettacolo e impegno sociale in una manifestazione dal respiro internazionale. L’obiettivo è regalare una serata speciale al pubblico e allo stesso tempo sostenere concretamente le attività benefiche legate all’iniziativa”.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dell’Ambasciata di Palestina.

Biglietto, costo 7 euro (5 euro + 2 euro di prevendita, posti non numerati. Disponibili e acquistabili presso il CAF Patronato, via Filippo Illuminato 11, Napoli).