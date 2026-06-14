Il Derby dei Campioni: raccolti 26.455 euro devoluti in beneficenza

Napoli ha accolto una grande serata di sport, spettacolo e solidarietà in occasione della seconda edizione de ‘Il Derby dei Campioni‘, andata in scena allo Stadio Diego Armando Maradona davanti a un pubblico caloroso e partecipe.

Ad aprire l’evento è stata la partita della Zeta Napoli, autentico fenomeno del calcio social italiano e protagonista di una stagione straordinaria culminata con la vittoria del campionato di Terza Categoria e della Supercoppa di categoria.

L’evento ha unito calcio, intrattenimento e beneficenza in una manifestazione che ha visto protagonisti il Napoli World, con la partecipazione della Nazionale Cantanti, e la Nazionale Calcio Palestina, in una notte caratterizzata da valori di pace, inclusione e cooperazione tra i popoli.

La manifestazione si è arricchita della presenza di Jibril Al Rajoub, Presidente della Federazione Calcistica Palestinese e figura di riferimento dello sport palestinese a livello internazionale, e di Mona Abuamara, Ambasciatrice della Palestina, a testimonianza del forte valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa.

Ad accompagnare la serata sono stati numerosi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti della Nazionale Cantanti erano presenti Ubaldo Pantani, Pierpaolo Pretelli, Petit, Francesco Da Vinci, Il Tre, Seltsam, Luck3, Blind, Andrea Cioffi, EroCaddeo e Gianluca Piro. Hanno inoltre partecipato gli sportivi Marco Maddaloni e Maradona Jr, Nicola Caramiello, campione europeo di lotta libera, gli artisti Gennaro De Crescenzo, Mario Forte, Fiorellino e Rosario Miraggio, gli attori Gennaro Guazzo e Sergio D’Auria e il senatore Francesco Silvestro.

Grande partecipazione anche da parte del ‘mondo scuola’, con la presenza di numerosi istituti scolastici provenienti da tutta la Campania. Tra questi l’I.C. 3 Parco Verde di Caivano, che ha preso parte alla manifestazione insieme a studenti, docenti e famiglie.

“Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza straordinaria che va ben oltre l’aspetto sportivo”, ha dichiarato Pina Pascarella, referente per le scuole. “Eventi come questo rappresentano un’importante occasione educativa, perché trasmettono ai giovani valori fondamentali come solidarietà, inclusione, rispetto e partecipazione”.

Sul terreno di gioco, la Nazionale Calcio Palestina si è imposta con il risultato di 7-1, in una sfida che ha visto prevalere soprattutto il significato simbolico e sociale dell’incontro. Tra i protagonisti della rappresentativa palestinese erano presenti i capitani, per la selezione femminile, Natalie Nabil George Shaheen e, per la selezione maschile, Ashraf Numan e Othman Alfawaghra, atleti che hanno contribuito a rendere ancora più prestigiosa la manifestazione e a rafforzarne il messaggio di fratellanza e cooperazione tra i popoli.

La compagine organizzativa ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Non è stata soltanto una partita di calcio, ma una straordinaria occasione di incontro tra culture, sport e solidarietà. La partecipazione di istituzioni, scuole, artisti, sportivi e rappresentanti internazionali ha confermato la forza di un progetto che punta a promuovere inclusione, fratellanza e sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà. Napoli ha risposto con entusiasmo, dimostrando ancora una volta la sua grande sensibilità verso le iniziative sociali e benefiche”.

Da supporto alla manifestazione anche Salvatore Guangi, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questa manifestazione rappresenta uno straordinario esempio di come lo sport possa diventare strumento di dialogo, integrazione e solidarietà. Napoli si conferma una città capace di accogliere e sostenere progetti che mettono al centro le persone, la pace e la cooperazione tra i popoli. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e alla raccolta fondi destinata alla beneficenza”.

‘Il Derby dei Campioni’ ha sostenuto importanti realtà umanitarie e associazioni impegnate nel sociale, tra cui Kids OR – Surgery for Children, Fondazione Domenico Caliendo e Battiti – AICCA Ospedale Monaldi.

Il risultato più significativo della serata è stato raggiunto fuori dal campo: grazie alla partecipazione del pubblico, circa 15.000 mila presenze e al contributo di tutti i soggetti coinvolti sono stati raccolti 26.455 euro, interamente devoluti in beneficenza a sostegno delle attività delle associazioni coinvolte.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dell’Ambasciata di Palestina, confermandosi come una delle manifestazioni sportive e solidali più significative del panorama cittadino.