La nostra Camera con vista si affaccia sempre su nuovi territori dell’anima, emotivi e mentali.

In questo affaccio, vi parliamo del tema del doppio. Due istanze, due personalità, due vite che si muovono all’interno o servendosi del medesimo corpo. Due persone che un giorno potrebbero, per ventura, imbattersi nell’altra parte di sé, in un minuetto che alterna persona e personaggio.Gli effetti possono rivelarsi salvifici e liberatori o, al contrario, devastanti. Buona esplorazione… E conoscenza!

