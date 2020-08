Il Giorno Sbagliato, il nuovo thriller con Russell Crowe

In Italia il film sarà distribuito da Leone Film Group a partire dal 24 settembre.

Il vincitore del premio Oscar, Russell Crowe, è il protagonista de Il Giorno Sbagliato, un thriller psicologico dal ritmo serrato, che esplora il fragile equilibrio di una società sempre al limite, mostrandoci qualcosa che tutti noi conosciamo bene,la classica rabbia al volante che i guidatori esternano in mezzo al traffico, con sfoghi conseguenti ed esiti imprevedibili e terrificanti.

La pellicola, diretta da Derrick Borte e interpretata tra gli altri da Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie, uscirà nei nostri cinema il 24 settembre grazie a Leone Film Group e 01 Distribution.

Il Giorno Sbagliato racconta la lite tra due sconosciuti, che si svolge a un semaforo: Rachel è in ritardo al lavoro e Tom è in un periodo della sua vita in cui si sente invisibile e impotente. Rachel diventa così il bersaglio di Tom che decide di darle una lezione… mortale. Questo scontro tra i due dà il via a un gioco pericoloso che porta sullo schermo la consapevolezza che non si può mai sapere quando si è di fronte a qualcuno che si trova sul punto di esplodere.