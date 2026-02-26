Il Mediano compie 20 anni: due decenni di informazione per raccontare il territorio con competenza e responsabilità

Dalla cronaca locale ai temi regionali, Il Mediano è stato da sempre punto di riferimento del territorio vesuviano e non. Quest’anno, il quotidiano d’informazione, diretto dalla giornalista Carmela D’Avino, festeggia i suoi primi 20 anni e lo fa con un evento esclusivo, domenica 1° marzo alle ore 18:00, presso il Pluma Events, in via Santa Maria a Castello a Somma Vesuviana. Un anniversario importante che diventa occasione di riflessione sul ruolo del giornalismo locale e sul valore della memoria collettiva costruita giorno dopo giorno attraverso il racconto dei fatti da parte di uno dei primi giornali online del territorio vesuviano. Due decenni di attività giornalistica che hanno accompagnato le trasformazioni sociali e dell’informazione nell’era digitale.

Un momento di confronto tra professionisti dell’informazione, rappresentanti istituzionali e cittadini, per ripercorrere , politiche e culturali dell’area vesuviana e che vedrà l’avvicendarsi di illustri relatori: il prof. Carmine Cimmino, scrittore e storico; Antonio D’Errico, presidente dell’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”; il consigliere regionale Gennaro Saiello; Carmela D’Avino, direttore responsabile de Il Mediano; Giovanni Sodano, direttore dell’area digital de Il Mediano; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. A moderare l’incontro sarà il giornalista Nello Fontanella.