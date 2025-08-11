Il mondo del vicolo: Monica Florio racconta l’identità partenopea

Napoli è considerata la città dei vicoli: se ne possono contare, infatti, più di cento.

La Napoli del vicolo, però, non è solo quella dei Decumani perché i vicoli sono una realtà socio-ambientale trasversale, che si ritrova anche in altri quartieri, come al Vomero. Il saggio ricostruisce l’evoluzione e la trasformazione subita dal vicolo nel tempo, la vita quotidiana, l’economia a circuito chiuso, gli antichi mestieri, le feste e le usanze popolari, il ruolo della donna nella famiglia, il sentimento religioso, l’anima di quei personaggi che, a dispetto della loro marginalità, sono fortemente evocativi nel richiamarne le atmosfere.

Segno della vitalità e della forza espressiva della Napoli popolare, in cui è visibile il conflitto tra tradizione e modernità, è la traccia profonda che ha lasciato nell’arte, nella canzone, nel cinema, nella letteratura, nel teatro. E poiché sui muri dei vicoli si può leggere la storia di Napoli, questo saggio, che non è un libro di ricordi né di itinerari, diviene allora il racconto di una città.

Dopo “Storie di guappi e femminielli” (Guida, 2020), incentrato su due figure del vicolo estremamente rappresentative sul piano storico e sociale, l’Autrice si sofferma sulla mentalità di un mondo che, proprio grazie a un’economia di sussistenza, ha potuto in passato autogestirsi.

Le fotografie di Giuseppe Noviello accompagnano il lettore in questo viaggio tra i vicoli che, in seguito al recente boom del turismo, hanno avuto un forte rilancio, diventando motivo di orgoglio per i residenti.

L’AUTRICE

Monica Florio (1969) è una pubblicista napoletana che opera nell’ambito dell’editing, occupandosi della correzione e della valutazione di manoscritti. Collabora con l’avantionline e il periodico di cultura napoletana www.ilrievocatore.it.

Esordisce nel 2004 con il saggio “Il guappo – nella storia, nell’arte, nel costume” (Kairòs), che resta tuttora l’unico studio su questa figura. Nel 2020, per Guida, ha analizzato due personaggi del vicolo, il guappo e il femminiello, in “Storie di guappi e femminielli”.

Ha pubblicato vari libri di narrativa per adulti e ragazzi, tra cui il romanzo young-adult “Acque torbide” (Cento Autori, 2017).

“Il mondo del vicolo. Identità e rappresentazione” di Monica Florio (Guida Editori), collana “Lente d’ingrandimento”, pp. 146, euro 15.00. Prefazione al volume di Sergio Zazzera.