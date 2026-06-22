Il nuovo Pane Tradizionale di Napoli firmato Rescigno è presidio Slow Food

Slow Food Campania, Slow Food Napoli e Slow Food Napoli Extra Moenia siglano l’ingresso in società del nuovo “Pane Tradizionale di Napoli” (pane antico) del Panificio Antonio Rescigno, un appuntamento che racconta il legame profondo tra agricoltura, biodiversità cerealicola e tradizione artigianale del territorio campano.

L’evento si terrà giovedì 25 giugno alle ore 18:00 presso il Ristorante Rescigno – Cucina Partenopea, in Via Foria 38, Napoli, e vedrà la partecipazione di Patrizia Sprigno, Presidente di Slow Food Campania, di Carmine Maturo, Vice Presidente di Slow Food Napoli e portavoce di Slow Food Napoli Extra Moenia, di Nadia Savino, responsabile Slow Grains di Slow Food Campania, e di Domenico Rescigno, Annalisa Rescigno e Daniela Rescigno del Panificio Antonio Rescigno, insieme a esperti e produttori del settore cerealicolo.

Il “Pane Tradizionale di Napoli” nasce da un percorso che parte dal seme e arriva alla tavola, attraversando il campo, la molitura e la trasformazione artigianale: un percorso che restituisce dignità e visibilità a varietà di grano spesso dimenticato dai grandi circuiti industriali, ma fondamentali per la tutela della biodiversità agricola e per la costruzione di filiere corte e sostenibili.

I grani antichi, infatti, non sono soltanto memoria del passato, ma anche un alleato per il benessere quotidiano. Secondo diversi approfondimenti nutrizionali, presentano un rapporto tra glutine e amido più bilanciato, che li rende più leggeri e digeribili, risultando indicati anche per chi ha sviluppato una certa sensibilità al glutine. La macinazione a pietra, tipica della panificazione artigianale, mantiene alto il livello di fibre e produce sfarinati integrali più ricchi di sali minerali e vitamine. Alcuni studi suggeriscono infine che questi cereali possano avere proprietà antinfiammatorie, contribuendo a ridurre il rischio di alcune malattie croniche.

Per Slow Food Campania, Slow Food Napoli e Slow Food Napoli Extra Moenia, iniziative come questa rappresentano un tassello importante della propria missione: sostenere il cibo buono, pulito e giusto, valorizzare i piccoli produttori artigiani e raccontare, attraverso il pane quotidiano, una storia di territorio, lavoro e comunità.