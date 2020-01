Il professore Antonello Costa dà lezioni di comicità. E diverte.

Con lo spettacolo “Ridi con me-Terapia comica di gruppo” il comico siciliano insegna la comicità in tredici lezioni, tredici indimenticabili e irresistibili siparietti ognuno caratterizzato da un diverso modo di far ridere.

Da Augusta con ilarità: Antonello Costa, 49 anni di cui 33 passati sul palcoscenico, porta dal territorio che vide uno dei primi insediamenti ellenici in quella parte d’Italia che sarebbe stata per sempre identificata come ‘Magna Grecia’, prosecutrice di quella millenaria cultura da cui sono originate tutte le scienze e le arti. Tra quest’ultime, innegabile il ruolo fondamentale avuto dai greci nella nascita e nello sviluppo dell’arte teatrale. Non sorprende dunque che proprio dalla provincia di Siracusa provenga uno dei più freschi ed efficaci attori comici che ci sia stato dato di vedere negli ultimi tempi. Partendo dall’assunto, ahimé corretto, che molto del disagio del vivere attuale dipenda da una ridotta capacità di divertirsi e ridere, il dottor Costa inizia la sua terapia presentando il ‘Karakose’ in cui il classico stilema comico del calembour, il gioco di parole accostate in base ad associazione di idee spesso insospettabili, viene traslato dal parlato al visto e le parole vengono sostituite da oggetti ed immagini associati al testo in maniera assolutamente impensabili per un effetto comico incontenibile. Il libero docente di comicità tornerà più in là sul tema del calembour, ma intanto procede sulle orme dei grandi interpreti del passato, Totò in primis per poi concludere in assoluta bellezza con un sorprendente ed incantevole balletto che ha associa due mostri sacri dello spettacolo come Charlie Chaplin e Michael Jackson con il suo stile unico. Balletto, sì, perché oltre che attore Antonello Costa si è rivelato entertainer completo, in grado di cantare, di ballare diversi stili (con, tra l’altro, un numero di tip-tap di notevole livello) e di interagire, affascinante ed istrionico, con un pubblico irrimediabilmente stregato. Su tutto lo show aleggia inconfondibile lo spirito della rivista e dell’avanspettacolo, con il balletto e l’immancabile soubrette, interpretata da Annalisa Costa, sorella di Antonello. Non perdete l’occasione di prendere parte ad una delle sedute terapeutiche del dottor Costa: se è vero, com’è vero, che ridere fa star bene lo spirito ed ha il potere di curare anche il corpo, oggi ad ognuno di noi è assolutamente necessaria almeno una seduta a settimana. Ma che il medico sia bravo, e Antonello Costa è una vera eccellenza. Un abbraccio a tutti voi da Marco Doviano