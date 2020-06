Il Teatro Bellini riparte con il “Piano Be”

Una nuova stagione al Teatro Bellini di Napoli, che si reinventa e con gioia riapre le porte al pubblico di affezionatissimi.

Per il Teatro Bellini è tempo di innovazione e la nuova stagione infatti riserverà grandi cambiamenti.

Dalla presentazione in diretta streaming, il teatro è in continua evoluzione per adattarsi a un periodo difficile come il nostro post covid.

Con il “Piano Be” il teatro vuole esser vicino al pubblico, anche se in maniera diversa. Come?

Ripensando gli spazi, ricreando un luogo unico di incontro tra artisti e spettatori, in cui gli spettacoli si alterneranno a ciclo continuo sullo stesso palco in una sorta di turnover:

54 giorni di programmazione

15 spettacoli per 99 repliche in sala grande

9 spettacoli per 40 repliche al Piccolo Bellini

9 spettacoli di danza

9 spettacoli per ragazzi

8 concerti

27 appuntamenti con Adiacente possibile

2 teatri “ospiti” a gestire una sala

Circa 150 tra artisti e tecnici impegnati

Nello stesso giorno si potranno assistere a più spettacoli e nella Sala grande è stato approntato una sorta di palcoscenico mobile in modo da costituire una piattaforma più funzionale all’avvicendamento delle rappresentazioni. Al termine di ciascun spettacolo tutto andrà sanificato secondo le normative vigenti.

Il nuovo programma di eventi e spettacoli durerà 9 settimane, dal 22 ottobre al 20 dicembre, dal giovedì alla domenica.

AL TEATRO BELLINI

Settimana 1 – Dal 22 al 25 ottobre Le cinque rose di Jennifer/Casting

Settimana 2 – Dal 29 ottobre al 1 novembre MDLSX/David

Settimana 3 – Dal 5 all’8 novembre Maggio ’43/Supernova

Settimana 4 – Dal 12 al 15 novembre Thanks for vaselina/Kollaps

Settimana 5 – Dal 19 al 22 novembre Thanks for vaselina/In nome del padre

Settimana 6 – Dal 26 al 29 novembre Le cinque rose di Jennifer/Il colloquio

Settimana 7 – Dal 3 al 6 dicembre David/La classe – un docupuppets per marionette e uomini

Settimana 8 – Dal 10 al 13 dicembre Giacomino e mammà/Provando il così fan tutte

Settimana 9 – Dal 17 al 20 dicembre Giacomino e mammà/Celeste

Gli spettacoli andranno in scena in alternanza dal giovedì alla domenica:

Giovedì ore 17:30 e 20:30

Venerdì ore 18:30 e 21:30

Sabato ore 17:30 e 20:30

Domenica ore 11:30 e 20:30

Inoltre

– Ogni martedì ore 20:30 Be Jennifer

– Ogni mercoledì sera ore 21;00 BeQuiet a cura di Giovanni Block

– Dal giovedì al sabato Adiacente possibile a cura di Agostino Riitano

– Ogni venerdì e sabato ore 00:00 Il colore venuto dallo spazio da Howard Phillips Lovecraft di Fabrizio Sinisi

– Ogni sabato ore 11:30 Teatro per famiglie a cura de Il Teatro nel Baule

– Ogni domenica alle ore 20:30: Danza 1 novembre SILENCE – Music of life/L’EGO; 8 novembre ACT OF MERCY; 15 novembre L’AMORE NON E’ UN GIOCO; 22 novembre AESTHETICA – esercizio n°1; 29 novembre UNKNOWN WOMAN/ÄFFI/BODY THINGS; 6 dicembre RE-LIVE; 13 dicembre SCAPPA NAPOLI – d’amore, d’arte e resistenze; 20 dicembre PUPPENSPIELER

AL PICCOLO BELLINI

dal 22 al 25 ottobre FÉMMENE COMME A ME

dal 29 ottobre al 1 novembre PLASTILINA

dal 5 al 8 novembre IL PRESTITO

dal 12 al 15 novembre LA VACCA

dal 26 al 29 novembre QUATTRO UOMINI CHIUSI IN UNA STANZA

dal 3 al 6 dicembre FOG

dal 10 al 13 dicembre BI STORIE DI OBABA

dal 17 al 20 dicembre GLI INNAMORATI