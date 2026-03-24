Il Tin – Teatro Instabile di Napoli ospita Mater Purgatorii con Nunzia Schiano con la regia di Francesco Mucci
Sabato 28 marzo alle 20.00 e domenica 29 marzo alle 18.30 il Tin – Teatro Instabile di Napoli ospita Mater Purgatorii, il reading-monologo interpretato da
Nunzia Schiano, con la regia di Francesco Mucci e il progetto sonoro curato da Niko Mucci.
Lo spettacolo propone un viaggio intenso e profondamente emotivo, esplorando il dolore della perdita e la forza della maternità.
La pièce affronta la domanda universale: cosa resta di una madre quando il
destino le sottrae un figlio?
Attraverso un percorso che spazia dalla Napoli popolare ai sobborghi del Texas, intrecciando storie reali e voci storiche come
quella di Eleonora Pimentel Fonseca,
Mater Purgatorii trasforma il lutto in un’esperienza condivisa, un vero “purgatorio terrestre” che mette in luce la
vulnerabilità e la resistenza dell’animo umano.
La performance di Nunzia Schiano cattura lo spettatore con una presenza magnetica e intensa, sostenuta da atmosfere sonore astratte e momenti
poetici che alternano sonetti e lodi, creando un ritmo drammatico capace di accompagnare le emozioni lungo tutto il monologo.
Lo spettacolo invita a riflettere sull’uguaglianza delle anime di fronte alla sofferenza: il dolore non conosce confini né differenze culturali.
Mater Purgatorii rappresenta un momento di teatro intenso e consapevole, in cui la parola e la voce si fanno strumenti di introspezione, emozione e
partecipazione, confermando il Teatro Instabile come luogo di arte viva e riflessione collettiva.
Lo spettacolo ha una durata di circa 65 minuti e il biglietto ha un costo di 15 euro. Prenotazioni e informazioni sono disponibili via WhatsApp al numero
3383015465.