Sabato 28 marzo alle 20.00 e domenica 29 marzo alle 18.30 il Tin – Teatro Instabile di Napoli ospita Mater Purgatorii, il reading-monologo interpretato da

Nunzia Schiano, con la regia di Francesco Mucci e il progetto sonoro curato da Niko Mucci.

Lo spettacolo propone un viaggio intenso e profondamente emotivo, esplorando il dolore della perdita e la forza della maternità.

La pièce affronta la domanda universale: cosa resta di una madre quando il

destino le sottrae un figlio?

Attraverso un percorso che spazia dalla Napoli popolare ai sobborghi del Texas, intrecciando storie reali e voci storiche come

quella di Eleonora Pimentel Fonseca,

Mater Purgatorii trasforma il lutto in un’esperienza condivisa, un vero “purgatorio terrestre” che mette in luce la

vulnerabilità e la resistenza dell’animo umano.

La performance di Nunzia Schiano cattura lo spettatore con una presenza magnetica e intensa, sostenuta da atmosfere sonore astratte e momenti

poetici che alternano sonetti e lodi, creando un ritmo drammatico capace di accompagnare le emozioni lungo tutto il monologo.

Lo spettacolo invita a riflettere sull’uguaglianza delle anime di fronte alla sofferenza: il dolore non conosce confini né differenze culturali.

Mater Purgatorii rappresenta un momento di teatro intenso e consapevole, in cui la parola e la voce si fanno strumenti di introspezione, emozione e

partecipazione, confermando il Teatro Instabile come luogo di arte viva e riflessione collettiva.

Lo spettacolo ha una durata di circa 65 minuti e il biglietto ha un costo di 15 euro. Prenotazioni e informazioni sono disponibili via WhatsApp al numero

3383015465.