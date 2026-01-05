Il Valigione 2.0 porta in scena ’Mprestame ’a mugliereta per la regia di Armando Rufolo

La compagnia teatrale “Il Valigione 2.0” porta in scena la tradizione della commedia napoletana con ’Mprestame ’a mugliereta, celebre opera di Gaetano Di Maio e Nino Masiello, riadattata dalla brillante regia di Armando Rufolo. Gli spettacoli saranno messi in scena a partire da domenica 11 gennaio presso l’Auditorium Vincenzo Sorrentino, di via Giovanni Falcone e Borsellino a Saviano e, poi , in replica sabato 21 febbraio, ore 20:30 e domenica 22 febbraio, ore 18:00 presso il Teatro Summarte di via Roma, 15 a Somma Vesuviana.

« Con ’Mprestame ’a mugliereta, ho scelto una regia che mette al centro l’attore e la parola. – ha commentato il regista Armando Rufolo – Questi sono elementi fondanti della commedia napoletana. Il riadattamento rispetta la struttura originale del testo, ma ne alleggerisce i passaggi più datati, rendendo i dialoghi fluidi e immediati per lo spettatore contemporaneo.»

“Mpriesteme a mugliereta” nella sua originale rappresentazione è un classico della comicità napoletana, che racconta le disavventure di Camillo, un uomo stressato che cerca pace in montagna, ma viene tormentato dall’amico Alberto, che gli chiede in prestito la moglie (e altre cose) secondo un vecchio detto, generando equivoci e situazioni comiche.

La regia di Rufolo lavora sul gioco degli equivoci, sull’esasperazione dei caratteri e sul contrasto tra apparenza e verità, vero motore comico della vicenda. Ogni personaggio è costruito come una maschera moderna, che sia riconoscibile, umana, imperfetta. Il ritmo è incalzante, sostenuto da entrate e uscite precise, silenzi studiati e tempi comici rigorosi, affinché la risata non sia mai fine a sé stessa ma nasca da una situazione credibile. La scena diventa uno spazio vivo, dinamico, in cui il pubblico è invitato a sentirsi parte della storia. La comicità si alterna a momenti di riflessione, perché dietro il sorriso si cela una critica sottile alle convenzioni sociali, ai rapporti di potere all’interno della famiglia e alle fragilità dell’animo umano.

Un lavoro corale, in cui ogni interprete contribuisce alla costruzione di un racconto che diverte, coinvolge e rende omaggio alla grande scuola teatrale napoletana. Uno spettacolo che affonda le radici nella grande drammaturgia partenopea e che, attraverso ritmo, comicità e profondità umana, restituisce al pubblico una storia ancora sorprendentemente attuale.

CAST

Esterina – Sara Pignatiello

Caterina – Siria Russo

Lucia – Serena Mammone

Camillo – Armando Rufolo

Alberto – Domenico Esposito

Ida – Luciana D’Eliguori

Luigi – Davide Celiento

Bambina – Aurora Pignatiello

Jak – Antonio Palese

Pat – Mario Di Pace

Gil – Roberto Tripodi

Vittorio – Luigi Pipola

Dott. Marcello – Alessandro Lo Sapio

STAFF ARTISTICO E TECNICO

Regia: Armando Rufolo

Regia tecnica: Giovanni Cimmino

Regia scenica: Maria Marciano

Direzione tecnica: Giovanni Cimmino e Maria Marciano

Trucco: Benedetta Raia

Graphic designer: Siria Russo

LA COMPAGNIA TEATRALE “IL VALIGIONE 2.0”

La compagnia teatrale Il Valigione 2.0 nasce a Somma Vesuviana nel marzo 2021, dall’idea e dalla passione condivisa da Armando Rufolo e Domenico Esposito, amici fraterni accomunati dall’amore per il teatro.

Dopo anni di esperienza maturata all’interno di un’altra compagnia del territorio vesuviano, i due decidono di intraprendere un nuovo percorso artistico, fondato sul coinvolgimento di giovani aspiranti attori e su una visione del teatro come spazio di crescita, confronto e condivisione.

Il cammino della compagnia non è privo di difficoltà: la pandemia rappresenta uno degli ostacoli più complessi, ma non spegne il desiderio di portare in scena le grandi commedie della tradizione napoletana, con l’obiettivo di donare leggerezza al pubblico e, allo stesso tempo, riaccendere l’interesse verso il teatro amatoriale di qualità.

Nel 2022 arriva il debutto ufficiale con “Una pillola per piacere” di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo, accolto con grande entusiasmo dagli spettatori e capace di consacrare Il Valigione 2.0 come una delle realtà più promettenti del panorama teatrale amatoriale.

Nel 2023, la compagnia avvia una significativa collaborazione con la storica compagnia “Summa Villa” di Somma Vesuviana, portando in scena “’O scarfalietto” di Eduardo Scarpetta, ulteriore conferma della solidità artistica del gruppo.

A dicembre 2023, Il Valigione 2.0 affronta un’altra pietra miliare del teatro partenopeo con “Arezzo 29”, commedia in due atti di Gaetano e Olimpia Di Maio. Una scelta registica coraggiosa e inaspettata sorprende il pubblico, mantenendo alta l’attenzione per tutta la durata dello spettacolo.

Attualmente la compagnia è al lavoro su nuovi progetti e guarda al futuro con entusiasmo: tra le iniziative in cantiere spicca l’idea di un laboratorio teatrale dedicato ai più piccoli, per avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro.

PREMI E RICONOSCIMENTI

La FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori ha conferito ad Armando Rufolo il Premio Campania Felix come Miglior Attore Protagonista, riconoscendo il valore artistico, l’impegno e la qualità interpretativa che contraddistinguono il suo percorso teatrale.