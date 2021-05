Il viaggio di Camera con vista: buona la prima

In attesa del prossimo appuntamento con la rubrica Camera con vista, in programma domenica prossima, 30 maggio e in replica lunedì alle 14 e alle 17, su Radio Onda Music, torniamo a quando questa avventura è cominciata, cioè alla prima puntata.

In ogni puntata il dialogo a due voci che si moltiplicano attraverso le pagine dei libri, è affidato a Sonia Sodano e Tania Sabatino.

In questa prima puntata, intitolata Liberati della brava bambina e altre storie, le protagoniste sono le donne forti, tra realtà contemporanea, miti e archetipi senza tempo.

