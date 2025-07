Il Weekend Fuoriporta di domani sarà dedicato a Napoli e alla sua storia

Prosegue il viaggio di “Weekend Fuoriporta”, il programma di Rai 2 condotto da Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico. La prossima tappa, in onda domani, domenica 13 luglio alle ore 9:30 su Rai 2, sarà un’immersione completa nelle meraviglie di Napoli. La puntata sarà poi disponibile per la visione on demand sulla piattaforma RaiPlay.

In occasione dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, le due conduttrici esploreranno la storia di una delle città più antiche d’Europa, svelando le sue bellezze sia in superficie che nel misterioso sottosuolo. La visita alla Galleria Borbonica le lascerà senza parole, rivelando le straordinarie bellezze custodite nel profondo della città: un patrimonio riportato alla luce grazie al lavoro di speleologi come Gianluca Minin, protagonista del recupero della Galleria. Accompagnate da Massimiliano Cetrangolo, Romina e Barbara esploreranno poi la Napoli Sotterranea, scoprendo tesori inaspettati e storie affascinanti.

Il tour non si limiterà alle meraviglie sotterranee. Le conduttrici scopriranno anche i panorami mozzafiato offerti dai numerosi belvedere della città e racconteranno la Napoli dei grandi artisti, scultori e inventori, la cui eredità continua a vivere nelle oltre 200 gallerie del sottosuolo, custodi della storia e delle tradizioni dei suoi abitanti.

Il finale di puntata sarà dedicato alla ricerca della spiritualità e dell’amore, con una visita a San Valentino Torio, dove sono custodite le reliquie del santo protettore degli innamorati. Qui, le conduttrici si imbatteranno anche nell’arte contemporanea dei murales, una forma espressiva che sta riqualificando e colorando sempre più borghi e città.

Con i suoi 30 minuti, “Weekend Fuoriporta” si propone come una lente d’ingrandimento sui territori italiani, svelando una dimensione alternativa e spesso sconosciuta anche dei luoghi più celebri. Andando oltre le classiche attrazioni, il programma offre uno sguardo inedito sulle bellezze del nostro Paese. Prodotto da Bug, il format ha già esplorato con successo Roma, Milano e Firenze nelle sue prime tre puntate.