Immuni funziona, Pisano: “Contenuti 2 focolai”

Il Ministro dell’Innovazione, Paola Pisano ha dichiarato che, nonostante i pochi download, le autorità sanitarie locali sono state in grado di contenere due cluster di Coronavirus, che sono stati rapidamente circoscritti.

La Pisano infatti ha affermato che con Immuni è stato possibile contenere “due focolai: 63 persone sono state trovate positive e avevano l’app istallata, questo ha permesso di inviare notifiche a più di 100 persone“, un esempio lampante delle potenzialità del client.

Sui download invece non si registrano pochi aggiornamenti: “oggi i cittadini che hanno scaricato Immuni sono 4,6 milioni” ha detto il ministro, secondo cui “è sempre giusto cercare di spingere l’app dal punto di vista della comunicazione continueremo a insistere con Salute che è proprietario dell’app. Nature ne parla come uno dei sistemi per evitare una seconda ondata di contagio, ed è quindi utile scaricarla“.