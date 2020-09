Immuni, l’app scaricata da quasi 6 milioni di italiani

5,9 milioni di hanno scaricato Immuni per il tracciamento dei contatti in caso di contagio da coronavirus. Solo nel weekend i download sono stati 272.000.

Si tratta del 15% dei cellulari che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni e chi non è in possesso di uno smartphone. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. Grazie all’applicazione dal 1 giugno sono state 221 le persone che avevano Immuni risultate positive. Le notifiche vengono registrate solo dal 13 luglio: finora sono state 3.080, 1.202 solo nei primi 10 giorni di settembre. Otto casi positivi avevano già ricevuto la notifica di alert da Immuni essendo stati contatti stretti di altro utente positivo che aveva scaricato la app.