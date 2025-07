In Cenando sotto un cielo diverso batte un cuore azzurro: una divisa iconica dedicata a Maradona

La 17ª edizione di ” Cenando sotto un Cielo Diverso ” si tinge d’azzurro e di ricordi indelebili. L’atteso evento di solidarietà, che si terrà domani, martedì 8 luglio nella splendida cornice di Villa Tony a Ercolano, quest’anno celebra non solo il gusto e la beneficenza, ma anche un pezzo di storia che batte nel cuore di Napoli: lo Scudetto vinto quest’anno. A simboleggiare questa connessione saranno le esclusive giacche che verranno indossate dagli chef protagonisti della serata, un’opera unica creata da Antonio Goeldlin, dedicata all’icona immortale di Diego Armando Maradona .

La giacca è un capolavoro simbolico che fonde le due anime del campione. Il design è diviso a metà da uno “strappo” centrale, a rappresentare la passione dirompente e il genio che ha segnato la storia del calcio:

Sul lato sinistro , domina l’azzurro del Napoli, con lo stemma del club e l’inconfondibile silhouette di Diego. Un omaggio diretto al legame viscerale tra il Pibe de Oro e la città che ha portato sul tetto d’Italia;

Questa creazione non è solo un omaggio, ma l’incarnazione perfetta del tema dell’edizione 2025 dell’evento: “AUTENTICITÀ: BE YOURSELF” . ” Nessuno più di Maradona ha rappresentato l’autenticità nella sua forma più pura, geniale e talvolta controversa – spiega Alfonsina Longobardi , ideatrice dell’evento e presidente dell’associazione “Tra cielo e mare” -. Questa giacca, che unisce le sue due grandi ‘case’, Napoli e l’Argentina, celebra un uomo che è sempre stato fedele a se stesso, nel bene e nel male. È il simbolo perfetto per ricordare a tutti il coraggio di essere unici “.

Antonio Goeldlin storico sostenitore della manifestazione ha tradotto questa visione in un capo che unisce memoria, arte e scopo benefico, creando un ponte emozionale tra la maestria degli chef e il cuore dei tifosi.

Il percorso enogastronomico sarà, come sempre, il cuore pulsante della serata, con oltre 230 postazioni che delizieranno gli ospiti. Un parterre d’eccezione con chef (stellati e non), produttori, pasticceri e pizzaioli, guidati da testimonial del calibro di Domenico Iavarone, Michele De Leo, Giuseppe Aversa, Ciro Sicignano, Danilo Di Vuolo e Nicola Somma . L’evento è reso possibile grazie al prezioso supporto di Goeldlin, Nuceria Inox, Sirio Cooperativa Sociale, Le Delizie, Primi Exotic Fruit e Gerli.

La serata, condotta dalla bravissima Ida Piccolo , sarà animata da un ricco cast di ospiti del mondo dello spettacolo e della musica, tra cui Anna Capasso, Ciro Torlo, Enzo Fischetti, Enzo Paudice, Francesca Cioffi, Francesco Albanese, Gianluca Zeffiro, Luciano Caldore, Marco Lanzuise, Mario Cusitore ( testimonial dell’edizione di quest’anno), Michele Selillo, Mister Hyde, Mixed by Erry, Rossella Erra, Peppe Laurato e Salvatore Turco . A conclusione dell’evento, un coinvolgente dj set curato da Packy Stile , con la voce dello speaker Roberto Russo , le esibizioni di Virginia Magliacano e Raffaele Polito e l’intervento del violinista Marco Manduca .

“Cenando sotto un Cielo Diverso” è un potente motore di solidarietà. I fondi raccolti quest’anno saranno destinati a tre cause fondamentali:

Acquisto di materiale ludico-didattico per i bambini della Cooperativa Rugiada – Casa Famiglia di Castellammare di Stabia; Acquisto di doni per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici di alcuni ospedali napoletani; Sostegno al progetto Art Helps People dell’artista Nello Petrucci, per finanziare interventi umanitari in Africa.