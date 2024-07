In produzione “Sica – un sogno spezzato” il nuovo film di Giancarlo della Volpe e Gianluca de Pietro, con Gianni Parisi

Si è aperto il set del nuovo film a sfondo sociale, scritto da Giancarlo della Volpe e diretto da Gianluca De Pietro. Segretaria di produzione Luisa Bifaro. Il nuovo prodotto, a sfondo sociale, dal titolo “Sica – un sogno spezzato”, narra di una storia realmente accaduta molto drammatica e toccante al giovane Luigi Sica, vicenda che sicuramente attirerà un folto pubblico di appassionati del genere, anche per i messaggi che vorrà trasmettere.

“Sica – un sogno spezzato” è prodotto dalla Riannahfilm, casa di produzione napoletana già nota nella cinematografia sociale locale e nazionale per film come “Crystal Diamonds”, “La vita di Davide”, e il cortometraggio “Cambio il mio destino” scritti e diretti da Giuseppe Iodice.

In questo ultimo progetto, di cui è protagonista l’attore Francesco Fariello, si distingue la presenza autorevole dell’attore di cinema e teatro Gianni Parisi, un nome di spicco nella realtà di spettacolo nazionale e che ha ben accettato di collaborare in questo progetto con ruolo da protagonista nella parte del presidente di una nota squadra di calcio italiana.

“Sica – un sogno spezzato” è totalmente finanziato da autorevoli realtà locali che sono state fiere di supportare il progetto: lo Studio Vittozzi, le office di Tommaso Bianco, GL Lab, la villa Oro Bianco Eventi, e il Palasport di Fuorigrotta, che forniscono anche le loro location per il set.

Giancarlo della Volpe è regista napoletano, figlio di uno dei più noti posteggiatori di Napoli, il compianto Alfredo della Volpe. Giovanissimo, ma pieno di entusiasmo per il mondo della recitazione e della regia, tra i suoi ultimi lavori come regista ci sono “La vita di Davide”. Quindi ha scritto il cortometraggio “Cambio per la mia libertà”, progetto quasi per scherzo come afferma lui, come un gioco fra amici, ma che però si è rivelato un prodotto di professionalità e qualità, volendo trasmettere un forte messaggio sociale soprattutto per i giovani che vivono in realtà difficili come i quartieri popolari di Napoli.

Gianluca de Pietro è attore di cinema e teatro, nonché autore e sceneggiatore, oramai da anni protagonista nel mondo del cinema sociale, ha collaborato con la DGPhotoArt Cinema con progetti sociali come “Un premio per la vita” e “Jesus Today”, e ha fatto parte del cast e dello staff di progetti di successo “Un segreto nascosto” del 2022, sua opera prima diretta da Lino De Benedictis. Vincitore del festival Cinema Breve, premiato con un leoncino di cristallo per il film “Cambio per la mia libertà”, ha partecipato in vari film e serie televisive di rilievo nazionale fra cui la celebre soap “Un posto al sole”, “Gomorra 5”, “Con tutto il cuore”, a fianco di Vincenzo Salemme. Nel 2020 è stato impegnato anche a teatro, con una riedizione di “Natale in casa Cupiello”.