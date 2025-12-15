In Salotto con Jane Austen: ballo in stile Regency a Villa di Donato a Napoli il 16 dicembre.

Villa di Donato celebra Jane Austen in occasione del suo 250esimo compleanno con un ballo sociale in stile Regency domani,

martedì 16 dicembre 2025 alle ore 20.30.

Si tratta dell’unico evento pubblico a Napoli in onore di Jane Austen, nata a Steventon il 16 dicembre del 1775 e

nota in tutto il mondo per capolavori della narrativa quali

“Orgoglio e pregiudizio”, “Emma”, “Ragione e Sentimento”, “Persuasione”, solo per citarne alcuni.

Brani dei libri più noti saranno letti tra un ballo di gruppo e l’altro, dalle giornaliste Elena Scarici e Silvana Aricò e dalla scrittrice Chiara Tortorelli,

mentre l’attrice Rosaria Lumino vestirà i panni di Jane Austen,

introducendo la serata con una delle lettere a Cassandra, la sorella della scrittrice, da lei tanto amata.

Seguiranno le danze, con un gruppo coreutico coordinato dalla dottoressa Ileana Parascandolo e composto da Crescenzo Liccardo, Gloria Sigona, Giuseppe Tagliaferri.

Le musiche d’epoca sono dirette dal Maestro Biagio Terracciano al pianoforte affiancato da Concetta Pellegrino al flauto,

Maria Pucino al violoncello e dal soprano Ornella Naddeo per il canto.

Il pubblico può partecipare alle danze e c’è la possibilità di prendere lezione alle 19.

Lo spettacolo di ballo si ispira ai film e alle riduzioni televisive dei romanzi di Jane Austen. Per chi vuole partecipare è consigliabile abito lungo bianco o colorato e dettagli in stile Regency.

La serata sarà chiusa da un rinfresco preparato secondo un ricettario dell’epoca, con un menù che prevede calcannon

[zuppa irlandese di patate e cavolo nero], chicken pie e zuppa inglese.

Per il transfer è previsto il servizio del Bussino (su prenotazione: 10 euro a/r).

Per info e prenotazioni: prenotazioni@villadidonato.it