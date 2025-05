Infiniti Mondi e Pitch Competition celebrano l’ingegno e l’innovazione partenopei

Nella suggestiva cornice della Sala Giunta del Comune di Napoli, si è concluso il programma di incubazione “Infiniti Mondi” con l’attesa Pitch Competition, un evento che ha celebrato le start-up più promettenti incubate nel cuore dell’innovazione napoletana, a San Giovanni, presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione, con un progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicato al supporto alle tecnologie emergenti e al 5G.

Tra applausi e grande partecipazione, il primo posto è stato conquistato da I Am Hero, mentre il terzo posto è andato a Stranogene, due realtà emergenti che fanno parte del gruppo Villa delle Ginestre, e che coniugano tecnologia, impatto sociale e visione internazionale.

I Am Hero ha convinto la giuria con un progetto capace di portare l’innovazione nel campo della riabilitazione e dell’educazione terapeutica, grazie a un percorso di incubazione che ha affinato il modello di business e migliorato il prototipo già esistente, puntando dritto alle esigenze di terapisti, centri specializzati e istituzioni scolastiche. Un lavoro di cesello fatto su una struttura già solida, perfezionata con strumenti di analisi, confronto e feedback costruttivi.

«Abbiamo iniziato il percorso con un MVP già realizzato, ma grazie all’incubazione siamo riusciti a migliorarlo, ridefinendo la customer journey e l’approccio al mercato – ha spiegato Mattia Ugliano, giovane 23enne cofondatore di I Am Hero insieme con Annamaria Schena. In questi mesi abbiamo lavorato non solo sul prodotto, ma anche sulla visione d’impresa. Le esperienze internazionali tra Los Angeles e New York ci hanno permesso di capire quanto sia diverso l’approccio al business all’estero, ma oggi posso dire che, nonostante le difficoltà, la mia scelta è restare a Napoli. Voglio che questa città diventi un polo innovativo riconosciuto, perché ha tutte le potenzialità per esserlo. La nostra startup è nata qui e qui vogliamo farla crescere, consapevoli che sarà più dura, ma anche più significativo».

Sul podio anche Stranogene, che ha portato in gara un progetto di edutainment basato sull’“apprendimento nascosto”, un metodo che consente agli utenti di assimilare nozioni educative giocando, senza avvertire il carico didattico. Durante il programma di incubazione, il team ha rimesso in discussione le certezze iniziali, rielaborando strategicamente l’impianto del business. Il risultato è un metodo solido e un primo titolo in uscita nelle prossime settimane: Gomiboru, un videogioco dedicato alla sensibilizzazione ambientale.

«Questi mesi ci hanno permesso di acquisire un nuovo metodo, più oggettivo e strutturato – ha dichiarato Antonio D’Angelo, strategist e business developer di Stranogene. Il nostro percorso è stato destrutturato e ricostruito sotto la guida di tutor esperti, con un focus profondo sul business design. L’intero percorso è stata un’esperienza di grande valore, che ci ha per altro aperto l’accesso a un network fatto di realtà affini, con cui speriamo di costruire partnership strategiche. L’ecosistema dell’innovazione è una rete, e oggi sentiamo di farne parte davvero».

Visita i siti: https://www.iamhero.eu/ – https://www.stranogene.com/