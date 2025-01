Innovazione e Formazione: Villa delle Ginestre premiata per le eccellenze terapeutiche

Villa delle Ginestre si è aggiudicata il Premio “Campioni di Formazione”, il prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze nelle pratiche formative, nel corso della prima edizione tenutasi all’Hotel Royal Continental di Napoli.

L’evento si è svolto nell’ambito della giornata dedicata alle Transizioni Intelligenti, mettendo in luce realtà che si distinguono per innovazione e impatto nel panorama formativo.

A ritirare il premio sono stati il dott. Luigi Ugliano, amministratore di Villa delle Ginestre, e Annamaria Schena, CEO di I Am Hero, start-up innovativa che, negli ultimi cinque anni, ha introdotto strumenti terapeutici basati sulla Realtà Virtuale per supportare la pratica clinica tradizionale.

«L’azienda che rappresento – racconta Annamaria Schena – è stata individuata tra quelle che hanno sviluppato best practice formative nell’ambito delle attività di monitoraggio valutativo realizzate dall’OBR Campania per Fondimpresa. Villa delle Ginestre si è distinta per la rilevanza degli impatti e la qualità della formazione realizzata».

Il Gruppo Villa delle Ginestre si occupa di bambini in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo, come l’autismo e altre patologie correlate. Negli ultimi anni, di fronte a un aumento delle diagnosi, l’azienda ha deciso di puntare su soluzioni tecnologiche all’avanguardia per garantire risposte più rapide, efficaci e concrete.

«Con I Am Hero, abbiamo iniziato a utilizzare la Realtà Virtuale, la robotica e, infine, l’Intelligenza Artificiale in ambito terapeutico, ottenendo risultati entusiasmanti. Questi strumenti favoriscono l’engagement dei bambini, che affrontano la terapia con un approccio ludico, attraverso un linguaggio che li diverte e li coinvolge», ha aggiunto la Schena.

Il premio assegnato a Villa delle Ginestre è il risultato di un percorso formativo d’eccellenza realizzato grazie al Fondo Nuove Competenze di Fondimpresa. Questo progetto ha consentito all’azienda di digitalizzare i processi operativi e formare i terapisti sulle competenze informatiche, fondamentali per l’utilizzo dei dispositivi tecnologici in ambito terapeutico.

Villa delle Ginestre rappresenta oggi un esempio virtuoso di come l’integrazione tra competenze, formazione e tecnologia possa generare un impatto positivo e trasformativo nel settore sanitario. Il Premio “Campioni di Formazione” non è solo un riconoscimento, ma un ulteriore stimolo per continuare a innovare, offrendo opportunità sempre migliori ai bambini e alle famiglie che si affidano ai suoi servizi.