Inquilini: al Serra l’area di comfort diviene prigione

Il tavolo, le sedie, ogni arredo è una gabbia che contiene oggetti gettati alla rinfusa, affastellati.

I protagonisti indossano sempre lo stesso pigiama, lacero e sporco, proiezione esteriore di una confusione interiore e di un’anima dilaniata, piena di ferite e lividi.

“Questo testo – spiega il regista e autore – è stato scritto durante il covid. Quell’effetto capanna non ci ci ha mai abbandonati del tutto. I protagonisti sono vittime delle loro ossessioni. Vivono anestetizzati, appiattiti spesso sulla mera sopravvivenza biologica. Ricettivi ai soli bisogni essenziali, come mangiare fino a scoppiare o dormire, per non pensare. Non sappiamo quando siano entrati in questo appartamento e perché. Quali siano le loro vite pregresse. Cosa li abbia spinti a rinunciare al mondo esterno“.

Filippo, Vincenzo, Francesco, Angelo, Viola e Anna ogni notte ripetono lo stesso gioco, inserendo una variazione. Un gioco ripetitivo che li rassicuri nella sua routinarietà, ma, che al contempo, regali loro l’illusione di un’emozione, di un picco adrenalinico.

“Non ci è dato sapere – continua Filippo – in cosa consista il gioco. Volutamente non ho chiarito da cosa sia rappresentato”. L’interpretazione resta aperta. Quel che conta è che i protagonisti si muovano tra il desiderio che tutto rimanga uguale, perché vogliono controllare la realtà, e la voglia legittima che subentri qualcosa che rompa gli schemi e la loro routine, incarnazione del desiderio di novità“.

Il gioco si svolge di notte, secondo quanto ribadisce il regista, perché l’oscurità è qualcosa che, col suo manto, li nasconde alla vista e permette di slatentizzare desideri, fantasie, aneliti e, al contempo, di negarli e di ripudiarli di giorno. Di anestetizzarli.

Viola costituisce l’elemento più mobile e dinamico del gruppo. In lei ogni emozione o comportamento è estremizzato. Per esempio, quando Francesco le dice che bisogna sapersi guardare dentro, lei si specchia in qualsiasi oggetto, un vaso, una forchetta un piatto, un recipiente.

Il suo narcisismo e la sua vanità diventano ricerca di un senso più ampio. Di un significato da dare alla propria esistenza. Una ricerca affannosa che dal di fuori si proietta verso l’interno.

“Lo spettacolo è basato – riprende il regista – su un doppio livello di scrittura. Uno basato sulle parole e l’altro sulle emozioni. Non c’è una vera e propria storia: i dialoghi sono vacui. In realtà c’è molto sottotesto. Molto non detto. È un gioco di specchi, di risonanze interiori, di paure incrociate che risucchiano lo spettatore“.

Un incrocio di prospettive possibili, in cui chi assiste allo spettacolo vede riflessi il suo malessere e la sua difficoltà di vivere.

Molto lavoro è stato fatto anche da Francesca Sorrentino sui costumi e sugli oggetti di scena, richiamando le parole dell’autore.

Niente è lasciato al caso: il pigiama, da elemento rassicurante e comodo – non a caso è il proprio pigiama che permette di rimanere ancorati a qualcosa di familiare – diventa una divisa che segna un percorso emotivo di prigionia.

Ogni personaggio rappresenta sè stesso, ma anche un archetipo, come ribadisce l’autore. Francesco rappresenta colui che ha bisogno di controllare e pianificare tutto.

Filippo mangia sempre, fino a scoppiare. È così che conclude e ricomincia ogni giornata. Viola ricerca incessantemente qualcosa di nuovo. Una nuova emozione all’interno di un ambiente claustrofobico. Vincenzo rappresenta il legame con l’esterno. Con i fenomeni sociali e le idee collettive, spesso cristallizzate.

È lui stesso a scegliere di sedersi su una sedia a rotelle, perché ha bisogno di essere accudito. Contemporaneamente, rappresenta, in qualche modo, la voce della temperanza e della ragione. La sua figura complementare è Anna, che, specularmente, ha bisogno di accudire qualcuno. Questo rapporto imbricante, di codipendenza, li porta a tradire i loro sentimenti e le loro le loro spinte emotive più vere.

Ma anche a diventare vittime dei desideri altrui. Vincenzo, per esempio, viene sballottato da chiunque abbia a tiro la sua sedia a rotelle. Una sorta di giocattolo o di burattino.

“In controluce – continua Stasi – ha lavorato anche molto sulle relazioni. Infatti, assume grande importanza tutta una parte della storia che non viene raccontata, ma che viene fatto intuire. La fanno da padrone, relazioni ambigue e promiscue che si nutrono di ammiccamenti. Nonostante la costante e quasi parossistica ricerca di novità, alla fine i protagonisti non riusciranno ad uscire dalla loro casa – prigione. Preferiranno rinunciare a sè stessi e alla propria vita, piuttosto che mettersi davvero in gioco. Tutti tranne tranne Viola. Nemmeno la morte di Angelo riuscirà veramente a scuotere le loro coscienze e a modificare le loro routine granitiche. Dopo una prima fase di incredulità e sbigottimento, si rifugeranno nuovamente in una serie di loop rassicuranti, ancorati ai bisogni più primordiali, facendo finta di niente”.

Uno spettacolo complesso che riesce a dilatare o a congelare i frammenti del tempo scenico. Un’impegnativa prova attoriale dove tutto è affidato all’intensità interpretativa degli attori che danno vita a una recitazione densa, complessa, coinvolgente, veritiera, autentica, disperata. Una disperazione che si muove appena sotto il pelo della superficie. Una superficie che rimane terribilmente immobile.