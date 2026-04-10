Inquilini: al Tram in scena una convivenza che diventa prigione

E’ in scena al Teatro TRAM di Napoli “Inquilini”, scritto e diretto da Filippo Stasi, uno spettacolo teatrale che indaga con profondità e sensibilità le dinamiche della convivenza e delle relazioni umane all’interno di uno spazio condiviso.

Sul palco, sei personaggi, interpretati da Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno e Michele Pedata, abitano una casa che si trasforma progressivamente da luogo fisico a spazio mentale. Un ambiente sospeso, dove abitudini quotidiane, silenzi e tensioni sottili si stratificano fino a diventare vere e proprie gabbie invisibili. Attraverso dialoghi serrati e pause dense di significato, Inquilini racconta il fragile equilibrio tra il bisogno di restare e il desiderio di andare via. La porta è aperta, ma attraversarla implica una scelta profonda: cambiare o restare prigionieri delle proprie paure. Lo spettacolo si distingue per una regia essenziale che mette al centro l’attore e il rapporto diretto con lo spettatore, creando un’esperienza intima e immersiva. La casa diventa così metafora di una condizione esistenziale condivisa, in cui familiarità e costrizione convivono senza soluzione apparente.

“Inquilini nasce dall’urgenza di raccontare una generazione sospesa tra il desiderio di cambiamento e la difficoltà di compiere davvero una scelta. Mi interessava lavorare su ciò che non si dice, su quei silenzi che abitano le relazioni e che spesso definiscono più delle parole”, ha dichiarato il regista Filippo Stasi.

Con il supporto di Piccola Città Teatro, Inquilini non offre risposte, ma pone una domanda tanto semplice quanto universale: quanto siamo davvero liberi di uscire dalle nostre abitudini?

Crediti

Testo e regia: Filippo Stasi

Assistente alla regia: Anna Bocchino

Scene: Francesca Sorrentino

Consulenza musicale: Mario Autore

Con: Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno, Michele Pedata

Orari degli spettacoli:

venerdì ore 21:00

sabato ore 20:00

domenica ore 18:00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 under 26 e over 65

studenti € 9,00

Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64,00

Info e prenotazioni:

WhatsApp 342-1785930

email tram.biglietteria@gmail.com