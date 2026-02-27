Inquilini: la routine come una prigione rassicurante al Nostos

Cosa succede quando la quotidianità diventa una prigione rassicurante? È possibile spezzare il ciclo della ripetizione o siamo condannati a vivere sempre lo stesso giorno?

Queste le premesse di “Inquilini”, lo spettacolo scritto e diretto da Filippo Stasi, che approderà al Nostos Teatro di Aversa domenica 1 marzo alle ore 19:00.

Prodotto con il sostegno di Piccola Città Teatro, Inquilini è un racconto corale che mette a nudo l’esistenza umana attraverso la lente di cinque personaggi confinati in una stanza chiusa. Tra le pareti di questo microcosmo, i protagonisti si conoscono, si sopportano e si proteggono, aggrappandosi a rituali che sanno di casa ma anche di limite.

L’equilibrio, apparentemente immobile, viene scosso da un evento improvviso che costringe ciascuno a guardarsi allo specchio, affrontando il dualismo tra la paura dell’ignoto e il bisogno viscerale di libertà.

“Inquilini è un teatro dell’oggi: esistenziale, dinamico, necessario. È una domanda aperta rivolta a chiunque si sia mai chiesto se il proprio ‘stare’ sia una scelta o una rassegnazione” si legge nelle note di regia.

Con una scrittura fluida e una scena essenziale curata da Francesca Sorrentino, Filippo Stasi firma una regia che punta tutto sull’intensità degli interpreti. In scena, un cast affiatato composto da Daniele Arfé, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno e Michele Pedata, capaci di muoversi in perfetto equilibrio tra l’ironia del quotidiano e la malinconia dell’esistere. Le suggestioni musicali sono affidate alla consulenza di Mario Autore che accompagna lo spettatore in questo viaggio intimo ma potente.

Domenica 1 Marzo ore 19:00

Inquilini

Testo e Regia Filippo Stasi

Con Daniele Arfé, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno, Michele Pedata

Scene Francesca Sorrentino

Consulenza Musicale Mario Autore

assistente alla regia: Anna Bocchino

con il sostegno di Piccola Città Teatro

