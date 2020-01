Insieme per il Dormitorio IV Edizione

L’ 1,2, e 3 febbraio 2020 si terrà la quarta edizione dell’evento di beneficenza “Insieme per il Dormitorio”. La comunità interparrocchiale di Brusciano anche quest’anno, con il sostegno di Don Salvatore Purcaro, in una tendostruttura di 1200 mq, ha organizzato tre serate in cui sarà dato spazio alla musica, al talento, all’arte culinaria, al buon cibo e soprattutto alla beneficenza.

Le serate dell’1 e del 2 febbraio, saranno dedicate alle iniziative promosse da alcune associazioni del territorio: spettacoli musicali, danza, teatro, cinema, poesia, pittura, scultura. “Insieme per il Dormitorio” diventa, in questa edizione, un’occasione di apertura e di coinvolgimento dell’intero sistema sociale.

Il 3 febbraio, invece, grazie alla collaborazione degli chef Gennaro Langellotti e Tommaso Foglia, si terrà la serata delle eccellenze enogastronomiche che ospiterà 53 attività tra ristoranti, pasticcerie ed enoteche che sostengono la causa dal 2017.

Nella scorsa edizione sono passate tra gli stand circa 1500 persone, un record di presenze che ha portato l’evento benefico ad essere riconosciuto a livello nazionale. Infatti, di anno in anno, cresce sempre più il numero di chef di diverse regioni italiane che scelgono di partecipare a questo evento.

Nelle scorse edizioni sono stati raccolti circa 40 mila euro che hanno permesso alla comunità di sistemare alcune districate vicende burocratiche legate alla palazzina attigua alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie e di iniziare importanti lavori fognari e strutturali.

La “Casa di Sant’Antonio” comincia a prendere forma.

Ospiti delle tre serate tra glia altri: Mario Forte, Nello Iorio e Antonio Manganiello.

Per partecipare alla serata del 3 febbraio è a previsto un ticket di 20 euro, che darà la possibilità di degustare un bicchiere di vino e otto pietanze a scelta tra quelle proposte dagli chef presenti. Tutto il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto al progetto del Dormitorio.

Per info e ticket insiemeperildormitorio@gmail.com – 3485676906 -3888230446 – 3386102589