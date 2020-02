INTERVISTA – Campanile: “Non c’è niente che cambierei. Omogenitorialità? Vi dico la mia”

Un’intervista sincera e piena di significato, quella che abbiamo realizzato all’autore di “Non c’è niente che cambierei”, Massimiliano Campanile. Il libro è edito da Graus Edizioni e vanta la prefazione dell’attrice Cristina Donadio.

Un’opera che vuole essere prima di tutto una riflessione sincera e intima. Una biografia per raccontare tutto, senza paura e frasi di circostanza. Insomma, una vera sfida, colta da Massimiliano Campanile con grande tenacia. Dai traumi infantili al bullismo subito, passando per l’accettazione della propria omosessualità e, poi, la passione infinita per il suo lavoro. Tanti i temi che si raccolgono in 80 pagine insieme a quelli che sono i progetti per il futuro. Un libro che come dice la quarta è “emozionante e onesto”, proprio come il suo autore a cui abbiamo rivolto qualche domanda.

Mettere a nudo la propria anima è mostrare le proprie cicatrici, i dettagli più nascosti, le fragilità. Mentre scrivevi il tuo libro qual è stato l’istinto che ti ha mosso nel raccontare la tua esperienza? C’è stato un momento in cui hai provato una sorta di timore nell’essere giudicato da chi ti avrebbe letto?

Ho voluto scrivere questa breve autobiografia perché voglio mettere la mia esperienza di vita al servizio dei ragazzi. Giunto quasi alla soglia dei cinquant’anni credo che sia doveroso per chi, come me, partito dalla periferia e giunto al successo tendere la mano ai ragazzi. Ho scritto liberamente, senza nessun timore di essere giudicato perché credo nel confronto, credo nella forza della parola e delle idee. Inoltre io, avendo già fatto attraverso i giornali il mio coming out, ho superato già da tanti anni l’ostacolo che, spesso, può indurci a rimanere in silenzio.

Nel tuo libro ti sei rivolto, soprattutto, alle famiglie. In particolare, basandoti sulla tua esperienza hai parlato ai genitori che scoprono l’omosessualità dei figli, ma facciamo anche il discorso inverso: cosa ne pensi dell’ omogenitorialità?

L’amore è sempre amore. Ci sono tanti bambini e ragazzi orfani che avrebbero bisogno di una guida e sarebbe davvero bello poter donare loro una casa accogliente, un avvenire, un’occasione di riscatto ma soprattutto la presenza rassicurante di due genitori che si amano e che insegnano loro ad amare.

La tua autobiografia vanta la prefazione dell’attrice Cristina Donadio. Qual è stata la prima cosa che ti ha detto, subito dopo aver letto il libro?

Con Cristina, che ancora una volta ringrazio , intratteniamo un rapporto d’amicizia vero e profondo. Lei ha voluto leggere il manoscritto scrollandosi da dosso l’abito dell’amica, cioè di colei che oramai conosce tutto di me. Lo ha letto, mi ha detto, vincendo mille e più emozioni come se avesse visto un film.

Mi dici una domanda a cui avresti voluto rispondere e che nessuno ti ha mai fatto?

Di cosa hanno bisogno un ragazzo o una ragazza quando scoprono la propria omosessualità?

“Non c’è niente che cambierei” è leitmotiv della tua opera, ma soprattutto del tuo modo di vivere fino a qui. C’è, però, qualcosa che vorresti cambiasse intorno a te, nella società in cui viviamo, per la prospettiva di un mondo migliore?

Vorrei che ci aiutassimo a capire, a comprendere e poi che ognuno di noi rimanesse umile, anche quando ha raggiunto il successo.

BIOGRAFIA

Massimiliano Campanile nasce a Napoli nell’ottobre del 1971. Cresce in periferia, a Barra, per trasferirsi poi in centro a Napoli all’età di diciotto anni. A tredici anni lascia l’istituto tecnico commerciale per iscriversi alla “Maristella”, scuola di parrucchieri a Portici. Da quel momento, Massimiliano non smetterà mai di occuparsi della sua passione più grande crescendo a livello professionale e raggiungendo gli obiettivi prefissatosi. Hair stylist di grande talento nonché titolare e direttore artistico dell’atelier “Aldo Coppola by Massimiliano Campanile” in via Mariano d’Ayala, noto per essere il salone più “in” del capoluogo partenopeo. Massimiliano Campanile è, inoltre, l’unico referente per la Campania del marchio “Aldo Coppola”. Nel corso della sua fiorente carriera, Massimiliano incontra e pettina donne da ogni parte del mondo, attrici, modelle, principesse, regine.

Alla soglia dei suoi cinquant’anni, decide di raccontarsi come non l’ha mai fatto, dando vita a Non c’è niente che cambierei.