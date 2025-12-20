Intrecci: un concerto pianistico speciale alla Pietrasanta
Sabato 20 dicembre, alle ore 18, la suggestiva Cappella del Santissimo Salvatore alla Pietrasanta, situata nel cuore pulsante di Napoli, si trasforma nel palcoscenico di “Intrecci – The Christmas Concert”, uno speciale evento pianistico realizzato grazie alla collaborazione tra Napulitanata, la Fondazione Roberto Murolo e il Polo Pietrasanta.
Pasquale Cirillo, il pianista che con il suo album “Intrecci” ha dimostrato come la Canzone Napoletana possa dialogare con l’armonia della musica classica e la libertà del jazz, invita a vivere la magia del Natale in modo inatteso.
Il pubblico potrà dedicarsi ad un ascolto profondo, dove le melodie eterne della tradizione partenopea si abbracciano e si fondono con la solennità e la gioia dei classici natalizi anglosassoni. Un’alchimia sonora che svela l’anima nascosta di ogni brano, creando un tappeto musicale intimo e universale.
Un concerto per emozionarsi, ritrovarsi e celebrare l’attesa.
La serata, oltre a essere dedicata alla musica e al connubio tra generi diversi, vuol essere anche un momento di solidarietà seguendo il vero spirito natalizio. Infatti, Il ricavato sarà tiotalòmemte devoluto alla Fondazione Santobono – Pausilipon.
Come dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon «Napulitanata, la Fondazione Roberto Murolo e il Polo Pietrasanta hanno saputo dare vita a un’iniziativa che unisce in modo esemplare musica, solidarietà e spirito natalizio. Grazie di cuore a tutti gli organizzatori, all’artista Pasquale Cirillo e ai partecipanti che, scegliendo di essere presenti hanno scelto di sostenere il nostro ospedale. Manifestazioni come queste dimostrano lo stretto legame tra cultura e solidarietà che, soprattutto a Natale, trova il suo significato più autentico».
Oltre al concerto sarà possibile visitare Il Presepe Cortese, nell’area archeologica della Basilica della Pietrasanta.
Contributo di partecipazione: 25€
Info per partecipare: info@napulitanata.com / 348998387