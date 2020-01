Iraq, l’Isis esulta per la morte di Soleimani

In un comunicato, lo Stato Islamico descrive la morte del capo della forza al Quds come un atto di “intervento divino”.

L’Isis esulta per la morte del generale iraniano Qassem Soleimani.

In un comunicato, riporta la Bbc online, lo Stato Islamico descrive la morte del capo della forza al Quds come un atto di “intervento divino che fa il bene dei jihadisti” senza fare alcun riferimento agli Stati Uniti. Il generale Soleimani è stato uno dei principali protagonisti della lotta anti Isis in molte aree di crisi del Medio Oriente.

La conseguenza della sua morte, è stata la sospensione delle operazioni anti-Isis in Iraq da parte della coalizione a guida Usa e dell’addestramento dei militari iracheni per ragioni di sicurezza.