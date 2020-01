Iraq, tre razzi sulla Green zone di Baghdad, sfiorata l’ambasciata italiana

Non è ancora ben chiaro se il numero dei razzi che hanno violato la Green Zone della capitale irachena. Di sicuro uno è caduto nei pressi dell’ambasciata americana. Nessuna vittima al momento.

Le rivendicazioni iraniana continuano e subito scatta l’allarme. Le armi in questione sono del tipo katyusha. L’area presa di mira, verso le undici di ieri sera, è quella in cui sorgono diverse sedi diplomatiche tra cui quella americana. Quest’ultima non è stata colpita. I razzi erano almeno due, e non hanno fatto vittime.