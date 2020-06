Israele, nasce Ramat Trump

Ad un anno esatto dal suo annuncio, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha mantenuto la sua promessa. Ieri, infatti, sono iniziati ai lavori di Ramat Trump, in quello che sarà un distretto interamente dedicato al presidente americano.

Il perchè di questa dedica e di questa venerazione da parte di Netanyahu per Trump, va ricercato per il suo riconoscimento della sovranità israeliana sulla zona conquistata alla Siria durante la Guerra dei 6 Giorni del 1967.

La zona, bucolina e che al momento conta poche abitazioni e circa quindici residenti, sorge sulle Alture del Golan, proprio a ridosso della via del Petrolio che unisce il Medio Oriente.

Secondo i progetti di sviluppo qui sorgerà qualcosa di grandioso. Il primo step, infatti, prevede oltre 110 unità abitative poi sono previste torri commerciali e anche un campo da golf, sport amatissimo da Trump, il tutto compensato dall’arrivo di ebrei americani e canadesi, intenzionati a trasferirsi nel luogo nei prossimi mesi.