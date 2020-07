Istanbul, Santa Sofia diventa moschea

Lo scorso 10 luglio il Consiglio di Stato turco ha abolito la decisione del 1934 di trasformare la Basilica di Santa Sofia a Istanbul in un museo.

Il tutto, però, ha un senso perchè in Turchia nulla accade per caso. Nello stesso giorno, infatti, Erdogan ha firmato un decreto sulla riconversione in moschea della Basilica di Santa Sofia, dove le prime preghiere islamiche si svolgeranno il 24 luglio.

Una scelta che ha indignato moltissime persone del mondo occidentale – il Papa si è detto addolorato per le sorti di Santa Sofia – mentre invece il premier turco si è subito mosso nella linea da lui stesso indicata.

COME CAMBIA SANTA SOFIA – Nell’occasione dell’investitura in moschea, il presidente turco ha anche spiegato che non ci saranno più biglietti da pagare per l’ingresso ai turisti, come in tutte le altre moschee. Erdogan, inoltre, ha firmato un decreto legge che trasferisce l’amministrazione dell’edificio dal ministero del Turismo alla Diyanet, l’autorità statale per gli affari religiosi, che amministra le 80 mila moschee turche, mentre durante le preghiere islamiche saranno coperti da pesanti teli tutte le immagini provenienti dal mondo cristiano.