Il 9 gennaio 2026 alle ore 19.00 va in scena nella Chiesa di San Severo fuori le Mura di Napoli ITACA: richiamo mediterraneo. Accoglienza e rinascita nel Mare Nostro, uno spettacolo di Rosalba Di Girolamo prodotto dae presentato nell’ambito di “Altri Natali”, rassegna promossa e finanziata dal. Liberamente ispirato agli scritti diITACA: richiamo mediterraneo nasce dal Breviario Mediterraneo, il grande trattato scientifico-filosofico-poetico dedicato al Mare Nostro, che ne racconta le contraddizioni e le affinità: dalle architetture dei fari alle città sommerse, dai profili delle coste a quelli degli uomini, dalle preghiere alle bestemmie, dalle religioni perseguitate alle tradizioni culinarie, come il brodo di pietre, antica pietanza mediterranea emblema di creatività, ricchezza e miseria. «Ispirandosi a grandi voci della letteratura e della poesia, ITACA: richiamo mediterraneo ci ricorda che la cultura offre strumenti preziosi per leggere il presente» dichiara, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. «Affrontando il tema dell’accoglienza non come slogan, ma come pratica civile, lo spettacolo interpreta pienamente l’orizzonte di Altri Natali, la rassegna che il Comune promuove e finanzia ogni anno: un progetto che, fin dal titolo, sceglie l’incontro e l’apertura, rifiutando di ridurre il Natale a un’occasione di contrapposizione identitaria». Lo spettacolo racconta un viaggio di accoglienza e rinascita: quello di un uomo che attraversa il Mediterraneo in cerca di casa. Un viaggio in parole e musica in un mare dove tutto migra — pesci, popoli, correnti, lingue, suoni e culture — e dove ogni attraversamento genera nuovi significati. Alla ricerca di Itaca, la patria di Ulisse, il viaggiatore scopre che la meta tanto agognata non è un luogo geografico, ma il viaggio stesso, la vita, la trasformazione interiore che conduce all’incontro con l’altro. In scena, la voce narrante di, che firma anche testo e regia, si intreccia ai canti e alle musiche di, polimusicista tunisino che attraversa fiati, corde, percussioni, suoni elettronici e voce, e alle musiche di, musicista napoletano specializzato in chitarra e oud. Tre artisti provenienti da storie e culture differenti danno vita a una polifonia che restituisce il respiro ancestrale del Mediterraneo, fatto di stratificazioni e contaminazioni, ma anche e forse soprattutto, di silenzi. Favola di coraggio e speranza, diario di maree e destini, ITACA intreccia immagini sonore e poetiche, il canto delle cicale e dei gabbiani, le verande assolate e le navi affondate, per raccontare una scoperta intima e universale. È un libro di preghiere laiche che narra un sogno: quello di una patria che coincide con il cammino dell’essere umano, sempre in movimento. ITACA: richiamo mediterraneo si configura come un controcanto di Natale, un gesto artistico che si oppone a una visione oleografica e consumistica della festa per richiamarne una più autentica e consapevole. Un Natale che guarda oltre le mura familiari, che riconosce la pluralità di voci e culture del Mediterraneo e che si fa scelta culturale e civica, fondata sull’accoglienza reale e quotidiana. Alla realizzazione dello spettacolo contribuiscono Flavio Di Fiore alla direzione di produzione, Angela Grimaldi alla direzione tecnica, Mattia Tammaro alla cura dei social media, Nunzia Esposito per il progetto fotografico .