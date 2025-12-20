Stasera, sabato 20 dicembre, alle ore 20:30, Sala Assoli/Moscato ospita “Killing Bach“, performance di Instant Composition prodotta da Dissonanzen in collaborazione con Casa del Contemporaneo.

Lo spettacolo parte dalla riflessione scatenata da tre domande fondamentali «Trasportare Bach in un’opera contemporanea può rappresentare un tradimento tale da determinarne la fine? Si può “uccidere” Bach entrando nei suoi silenzi, interferendo con il corpo danzante?».

E infine «Si può fermare una ruota perfetta e inesorabile?».

Come scriveva Emil Cioran: «Se c’è qualcuno che deve tutto a Bach, questi è proprio Dio».

“Killing Bach” mette in scena un dialogo effimero tra la musica di Johann Sebastian Bach e l’Instant Composition.

La danza tenta di infrangere l’alone di sacralità che avvolge il compositore, avvicinandosi con mente e cuore liberi, interrogando le geometrie del corpus bachiano, attraversando le diffrazioni e portando il suono nel corpo.

Lo spettacolo debutta a conclusione della terza edizione di “Improvvi_dance“, la masterclass di Instant composition coordinata e organizzata da Alessandra Petitti e Giacomo Calabrese dal 18 al 20 dicembre sempre nella Sala dei Quartieri Spagnoli.

“Improvvi_dance” esplora il dialogo tra danza e musica, spaziando con la tecnica dell’Instant Composition nel repertorio del corpus bachiano e spingendolo fino alle sonorità contemporanee. La performance conclusiva del percorso formativo, dal titolo Killing Bach, vede una restituzione dei partecipanti alla masterclass, seguita dalle esibizioni degli insegnanti e danzatori Giacomo Calabrese, Piero Leccese, Alessandra Petitti e Ursula Sabatin con la musica dal vivo di Ensemble Dissonanzen, composto per questo progetto, da Tommaso Rossi, flauti, Marco Cappelli, chitarre, Manuela Albano, violoncello. Il disegno luci è a cura di Marco Schiavoni.

KILLING BACH

danzatori Giacomo Calabrese, Piero Leccese, Alessandra Petitti, Ursula Sabatin

musicisti Ensemble Dissonanzen – Manuela Albano, Marco Cappelli, Tommaso Rossi

ouverture partecipanti alla masterclass Improvvi_dance

produzione Dissonanzen in collaborazione con Casa del Contemporaneo

Info e prenotazioni: 345 467 9142 –320 216 6484

assoli@casadelcontemporaneo.it – info@dissonanzen.it