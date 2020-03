L’ effetto Covid – 19 ha ridotto l’inquinamento in Cina

Uno dei tanti effetti collaterali del Coronavirus ha anche qualcosa di positivo. Guardando le mappe della Nasa si è visto che in Cina l’inquinamento è praticamente scomparso. Ci voleva davvero una pandemia per fare qualcosa di sensato?

Quasto perchè dall’inizio di gennaio in Cina si è limitata la mobilità sperando di arginare il virus. Oltre alle città di Whuan ed Hubei che sono state isolate anche il resto del territorio cinese è stato sottoposto a limitazioni. Questo ha fatto sì che l’emissione di CO2 si riducesse drasticamente, di oltre 100 milioni di tonnellate.

” Questa è la prima volta che osserviamo un calo così marcato su un’area così ampia per un evento specifico”, dice Fei Liu, ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa, ricordando che la crisi finanziaria globale del 2008 ha segnato una riduzione del biossido di azoto in diversi paesi, ma molto più graduale. “Abbiamo le prove che questo calo delle emissioni è almeno in parte correlato al rallentamento economico dovuto allo scoppio dell’epidemia di coronavirus”, dicono gli esperti dell’Earth Observatory della Nasa.