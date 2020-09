La baby-model Laura Ippolito testimonial del “Gold Hotel&Quintessentia” a Marcianise

Un nuovo passo professionale per la baby-model Laura Ippolito. La dodicenne napoletana è stata scelta in una nuova avventura professionale da Luigi Pergamo, titolare del “Gold Hotel & Quintessentia”, rinomatissimo albergo a 4 stelle nonché centro benessere sito in Marcianise (CE).

La struttura, altamente moderna e raffinata, è conosciuta ai suoi numerosi ospiti per le sue professionalità e cordialità altamente qualificate, che la contraddistingue sul territorio, e per i costi altamente agevolati. A pochi minuti dal Palazzo Reale di Caserta e dal business center di Caserta Sud, come da diversi centri commerciali e negozi, il Gold Hotel offre 67 moderne camere, doppie, familiari e suites, tutte arredate in stile moderno e sofisticato. Le stanze usufruiscono di una completa gamma di servizi quali l’aria condizionata, tv satellitare ed accesso internet via cavo alta velocità o wifi.

In abbinamento alla sezione alberghiera, oltre a sale per congressi e convegni di elevata capienza e per tutte le esigenze, con possibilità di ampi parcheggi e servizi eccellenti di ristorazione, il wellness Center Quintessentia in particolare offre ai propri ospiti una piscina multifunzionale (percorso di idroterapia completo) un bagno turco con aroma terapia e cromoterapia, un calidarium, una sauna, un percorso acquatico emozionale, un’area tisaneria, 2 camere realizzate esclusivamente per arti olistiche, reparto estetico-medico, reparto fitness.

Di tutto questo Laura Ippolito è stata ingaggiata come giovane testimonial e madrina per tutti gli eventi che saranno previsti dalla struttura di Marcianise nella stagione 2020-2021. “Non poteva essere fatta scelta migliore” dichiara il proprietario di Gold Hotel Luigi Pergamo, “per via della sua eleganza e raffinatezza, che aggiunge un tono di freschezza alla nostra realtà imprenditoriale”.

Laura Ippolito ha appena dodici anni, ma sa il fatto suo e tanti giornali di cronaca moda e spettacolo parlano di lei, fra questi il Roma che le ha dedicato un ampio spazio in occasione di alcuni eventi di moda. Di recente ha sfilato per importanti brand nelle cornici di Villa Domi e le Terme di Agnano, ma da anni infatti è particolarmente conosciuta per aver sfilato, sul territorio italiano, per importanti stilisti della moda internazionale. Ma Laura non è solo questo, è anche ballerina e attrice, avendo partecipato in alcuni cortometraggi e come co-protagonista nel film “Un premio per la vita” scritto e diretto da Davide Guida da una idea della impenditrice Elena Gallo, recitando a fianco dei presentatori di eventi Magda Mancuso e Erennio De Vita e della cantante Teresa Moccia.

La carriera precocissima di Laura prosegue, e presto sarà protagonista anche di altri lavori cinematografici e musicali.