La città si tinge di azzurro in occasione del centenario della squadra con nss edicola

In occasione del centenario della SSC Napoli, nss edicola celebra uno dei traguardi più significativi della storia del club con un evento dedicato ai tifosi e alla città.

Giovedì 30 luglio, dalle 19 alle 21, nss edicola ospiterà a Napoli in Piazza San Pasquale un momento di incontro aperto alla community azzurra per festeggiare insieme i 100 anni del club.

Durante l’evento saranno offerti free drinks, creando un’occasione di condivisione e celebrazione per tutti i partecipanti. Per rendere omaggio a questo anniversario storico, nss edicola si trasformerà in uno spazio interamente dedicato alla passione partenopea. Per tutto il mese di agosto, l’edicola sarà rivestita di sciarpe azzurre, dando vita a un’installazione urbana che celebra la passione dei tifosi e l’identità della città.

All’interno sarà inoltre allestito un piccolo altare laico dedicato ai quattro Scudetti conquistati con una selezione di fotografie di Sergio Siano. L’installazione offrirà un racconto visivo delle pagine più iconiche della storia del club, rendendo omaggio ai suoi successi e alla memoria collettiva della tifoseria.

Con questa iniziativa, nss edicola invita cittadini, tifosi e appassionati a celebrare insieme un secolo di storia, emozioni e appartenenza, trasformando Piazza San Pasquale in un luogo di aggregazione, amore e passione.

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nss magazine è una media online indipendente nato nel 2012. Oggi con base a Milano, è un punto di riferimento per la narrazione delle culture contemporanee, con un’audience globale attenta a moda, arte, sport e nuove tendenze. Con una visione che fonde giornalismo, entertainment e innovazione visiva, nss magazine si rivolge a Millennial e Gen Z attraverso un ecosistema digitale che comprende anche verticali come nss G-Club, nss sports, nss edicola e nss france.

nss edicola è un media e progetto fisico, online e culturale di nss, nato per ridare vita all’edicola come luogo di interazione, contenuti e creatività. Presente stabilmente a Milano (Piazza Bruno Buozzi) e a Napoli (Piazza San Pasquale), e con attivazioni pop-up a livello internazionale (Parigi, Roma, New York, Copenaghen), nss edicola è oggi un laboratorio permanente di cultura urbana, dove le edicole si trasformano in piattaforme culturali capaci di ospitare mostre, talk, dj set, pubblicazioni, capsule collection e molto altro. Una visione che riporta l’edicola al centro della città e della conversazione culturale contemporanea.

J’Adore Napoli è un progetto creativo fondato nel 2022 dal team di nss. Nato dal desiderio di nss di celebrare Napoli attraverso una lente contemporanea e internazionale, unisce ironia, heritage e cultura visiva napoletana. Ispirato a una distintiva estetica “touristcore”, il progetto mira a promuovere Napoli su scala globale attraverso un approccio narrativo moderno e fortemente visivo.