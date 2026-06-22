Giovedì 25 giugno prende il via il nuovo progetto La Grande Musica Barocca nel Complesso Monumentale di Regina Coeli a Napoli.

La serata inizia alle ore 19.30 con una visita guidata del complesso, un’occasione speciale per scoprire uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e artistico cittadino. Alle ore 20.00 segue il concerto inaugurale del nuovo progetto La Grande Musica Barocca, promosso dalla Fondazione Regina Coeli in collaborazione con l’Associazione Dissonanzen.

Protagonista del primo appuntamento è la musica di Benedetto Marcello (1686-1739), una delle personalità più originali e affascinanti del primo Settecento europeo. Proveniente dalla nobiltà veneziana, Marcello fu non solo compositore, ma anche poeta, scrittore e raffinato intellettuale. Autore del celebre trattato satirico Il teatro alla moda, osservatore acuto delle contraddizioni del mondo operistico del suo tempo, sviluppò una concezione della musica fondata sul rigore formale, sulla profondità espressiva e su una costante tensione verso la ricerca e la sperimentazione. La sua produzione comprende opere di straordinaria importanza, come l’Estro poetico-armonico, monumentale raccolta musicale ispirata ai primi cinquanta Salmi biblici nella traduzione poetica di Girolamo Ascanio Giustiniani. Pur rifiutando di dedicarsi al melodramma per ragioni etiche ed estetiche, Marcello lasciò capolavori nel genere della Serenata e oltre trecento cantate da camera, che ne fanno uno dei più prolifici autori italiani del genere dopo Alessandro Scarlatti.

Il concerto è dedicato all’esecuzione di alcune Sonate per flauto dell’Op. II, autentico caposaldo del repertorio flautistico di ogni epoca, con in più una sonata inedita dell’autore veneziano, riscoperta recentemente dalla compositrice Rosella Clementi. Pur seguendo la tradizionale struttura in quattro movimenti della sonata da chiesa italiana, le Sonate per flauto di Benedetto Marcello rivelano interessanti contaminazioni con la sonata da camera attraverso la presenza di movimenti di danza. Melodie di grande eleganza, freschezza ritmica, raffinate architetture contrappuntistiche e vivaci episodi in stile fugato fanno di queste sonate un autentico caleidoscopio di colori e affetti musicali, offrendo al pubblico un affascinante viaggio nella ricchezza espressiva della grande musica barocca.

Ad interpretarle è l’Ensemble Barocco di Napoli, formato da Tommaso Rossi (flauto dolce e flauto traverso), Ugo Di Giovanni (arciliuto), Patrizia Varone (clavicembalo) e Manuela Albano (violoncello).

biglietto visita e concerto 10 euro

info e prenotazioni 320 2166484 whatsapp