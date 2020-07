La Juventus è ancora campione d’Italia: nono scudetto consecutivo

La Juventus ha vinto lo Scudetto con due giornate di anticipo grazie alla vittoria di domenica sera contro la Sampdoria nel posticipo della 36ª giornata di Serie A.

Quello della Juventus è il 36/o scudetto della sua storia. La vittoria matematica dello Scudetto è arrivata dopo il 2-0 alla Sampdoria, maturato grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi (che in Serie A non segnava da quasi due anni). Lo Scudetto è arrivato dopo diverse giornate in cui la Juventus aveva subito diversi gol e perso punti con i pareggi contro Atalanta e Sassuolo e perdendo contro Milan e Udinese. Anche tutte le squadre che le erano vicine, però, avevano faticato a fare punti nelle ultime giornate. Quello vinto domenica è inoltre il primo Scudetto in carriera per l’allenatore Maurizio Sarri, che ha 61 anni ed era arrivato alla Juventus la scorsa estate, dopo aver allenato il Chelsea e prima ancora il Napoli. I precedenti Scudetti di questo ciclo erano stati vinti prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri: sono ormai più di tremila giorni che la Juventus è campione d’Italia in carica.