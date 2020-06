La manifestazione a Roma contro violenza e razzismo

Oltre tremila persone, nella mattinata di domenica, hanno invaso pacificamente piazza del Popolo a Roma, per una manifestazione contro il razzismo e in memoria di George Floyd.

Il sit-in, organizzato da Sardine e da alcune persone americane che vivono nella nostra capitale, ha visto i manifestanti sfilare con cartelli scriti a mano, colorati, con scritte soprattutto in inglese da “Black Lives Matter” a “No justice, no peace”, “I can’t breath”, “Defund the police” a “fuck racism”, ma anche “ius soli”, alcuni per i diritti dei migranti.

Tra i momenti più suggestivi, gli 8 minuti e 46 secondi in cui tutti i manifestanti si sono inginocchiati a terra col pugno alzato: è lo stesso tempo in cui George Floyd è rimasto schiacciato dal ginocchio dell’agente di Minneapolis che l’ha ucciso.