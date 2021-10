La nostra Camera con vista si affaccia sul dedalo del tradimento

Nell’attesa del prossimo imminente appuntamento con “Camera con vista”, la rubrica in onda su Cultura A Colori ogni domenica mattina, e in replica su Radio Onda Music il lunedì alle 15 e alle 17, vi proponiamo una tappa dai mille volti e molto controversa .In questa puntata, infatti, parliamo di tradimento nelle sue molteplici forme (di coppia, di amicizia, di un patto, delle aspettative, dei propri sogni, di un mandato collettivo), con diversi consigli di lettura, tesi tra passato e presente. Ecco i libri e manga citati in puntata:



1. La conversazione amorosa di Alice Ferney

2. Le ho mai raccontato del vento del Nord di Daniel Glattauer

3. Medea di Euripide

4. Eneide di Virgilio

5. Anna Karenina di Lev Tolstoj

6. Madame Bovary di Gustave Flaubert

7. L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera

8. Yona, principessa scarlatta di Mizuho Kusanagi

9. Requiem of the rose king di Aya Kanno

10. Riccardo III di William Shakespeare

11. Lady Oscar di Riyoko Ikeda

12. Il nostro momento imperfetto di Federica Bosso

13. Mal che vada ci innamoriamo di Mary G. Baccaglini

14. Tua di Claudia Piñeiro



Abbiamo citato anche l’autrice giapponese Banana Yoshimoto

