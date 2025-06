La quarta edizione del Premio Umberto Bellissimo: amore, talento e condivisione

Non si spegne la meritatissima eco positiva della quarta edizione del premio dedicato a Umberto Bellissimo, organizzato dall’omonima associazione presieduta dal cantante Gianni Conte, che ha accompagnato, con maestria, i vari momenti in musica della serata, ospitata dal teatro Diana.

Un uomo che era un cuore, cosi lo ha definito, esponente della compagine associativa, vicepresieduta dallo stesso Peppe Giorgio, assieme ad.Il genio di Umberto ancora oggi guida idealmente – attraverso le sue innumerevoli note e sceneggiature – la progettazione di molti spettacoli, per esempio Masaniello, La cantata dei Pastori, in cui fu uno splendido Sarchiapone, o Novecento Napoletano, una rappresentazione complessa in cui pubblico e spettatori si fondono, come ha evidenziato lo scenografo, tra i premiati della serata.

Altro premiato, l’attore Adriano Falivene, il volto umanissimo e intenso di Bambinella ne Il commissario Ricciardi tratto dai romanzi di De Giovanni.

Il pregevole riconoscimento è andato anche all’amatissima attrice Nunzia Schiano, la mamma per eccellenza sia di Alessandro Siani nella pellicola Benvenuti al sud sia, in qualche modo, dello stesso commissario Ricciardi nell’omonima serie.

La Schiano ha ribadito come la cultura stia vivendo dei momenti difficili eppure resista con coraggio.

Destinatario del premio anche il musicista Patrizio Trampetti, che ha mostrato in vivo, tra i vari volti e momenti della sua trascinante performance, come delle tazzine possano essere sia un recipiente per bere il caffè, puro o corretto che sia, sia un vivace strumento musicale.

Potente e sensuale il timbro di una delle ospiti Barbara Buonaiuto, voce solista femminile di Noi, Nuova Orchestra Italiana.

Ipnotiche e liberatorie le musiche delle tammorre che hanno intonato suoni e canti apotropaici e di protezione.

In uno spazio situato tra tradizione e innovazione, il mondo del teatro e dello spettacolo ha incontrato quello accademico, attraverso le parole e il ricordo della professoressa Antonia Lezza, fine conoscitrice della letteratura teatrale, presidente del Centro studi sul teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo, che ha sottolineato come Umberto Bellissimo fosse un artista a tutto tondo, un caratterista versatile ed eclettico, sempre pronto a mettersi in gioco e a sperimentarsi in nuovi campi e linguaggi.

E Umberto – come hanno sottolineato in molti – forse da un angolino nascosto ha osservato e applaudito la bravura e l’autenticità di familiari, amici, colleghi e allievi, uniti nel suo ricordo.

Ph. Pino De Pascale