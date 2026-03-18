La rassegna Tracce dinamiche prosegue con lo spettacolo Pluto

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Giovedì 19 marzo, alle ore 21, la compagnia Gruppo della Creta presenta “Pluto o il dono della fine del mondo” di Anton Giulio Calenda, tratto dal “Pluto” di Aristofane, per la regia di Alessandro Di Murro. In scena Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia. Le musiche originali sono di Amedeo Monda, i costumi di Giulia Barcaroli, il disegno luci di Matteo Ziglio. L’assistente alla regia è Valeria Chimenti e la direzione organizzativa è a cura Bruna Sdao.

Il cieco Pluto, dio della ricchezza nel pantheon ellenistico, viene rapito da Cremilo, contadino ateniese, affinché smetta di elargire ricompense ai malvagi e sofferenze agli onesti. Una volta curata la cecità di Pluto, i soldi sono equamente distribuiti a tutti e lavorare diventa quindi inutile.

Se per Cremilo-Aristofane, protagonista della vicenda, la giustizia redistributiva è il ragionevole farmaco da applicare sulle piaghe della società ateniese, per Povertà, che irrompe in scena come antagonista, una indiscriminata ricchezza a portata di tutti è “azione folle, sacrilega, criminale”. Se tutti diventano ricchi, nessuno vorrà rimboccare le maniche.

Se Povertà è il capitalismo e Pluto una forma idilliaca di comunismo, la compagnia in scena sceglie di applicare il metodo aristofanesco, prendendo le distanze da entrambi. L’intento è di rendere evidente la crisi irreversibile di queste due ideologie e come si legge nelle note dello spettacolo «Aristofane è ormai un nostro compagno di viaggio perché ci siamo riconosciuti nella sua ambiguità politica: nella sua capacità di non schierarsi con nessuno, ma attaccare sempre, amici e nemici».

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 3391570669 – botteghino@teatroeduardodefilippo.it

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