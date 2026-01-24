L’Arte del Vero: il realismo cromatico di Marilena Imparato è un viaggio dal buio alla luce
Dal 24 al 31 gennaio 2026, i prestigiosi spazi del Circolo Internazionale ospitano il nuovo percorso espositivo dell’artista stabiese, tra figurativo classico e atmosfere metafisiche.
Un ritorno atteso, che segna una profonda evoluzione stilistica e interiore. Dopo il successo di “Anima di Donna”, l’artista stabiese Marilena Imparato presenta la sua nuova mostra personale presso il Circolo Internazionale (Largo Quartuccio, s.n.c.), in programma dal 24 al 31 gennaio 2026.
L’esposizione rappresenta la sintesi di un percorso maturato negli anni, un passaggio consapevole da una pittura di contrasti drammatici a una celebrazione luminosa della realtà. Se nelle precedenti produzioni l’indagine si concentrava sulla lotta della luce per emergere dall’oscurità, oggi Marilena Imparato sposta il focus sulle infinite variazioni cromatiche, esplorando la risonanza emotiva del colore.
“Questa mostra è il diario di un percorso in divenire,” dichiara l’artista. “Se un tempo cercavo la luce nel buio, oggi la mia ricerca si concentra sulla verità che scaturisce dall’istinto. Non c’è un unico filo conduttore tematico, se non la sensibilità interiore che guida il pennello attraverso ritratti, paesaggi e nature morte.“
Le opere in mostra testimoniano una notevole versatilità tecnica, spaziando dall’intensità materica dell’olio alla precisione meticolosa delle matite colorate. Il linguaggio è quello del figurativo classico, ma non mancano incursioni in atmosfere metafisiche che trasportano l’osservatore oltre il dato puramente visivo. I ritratti restano l’elemento cardine della produzione di Imparato, intesi come specchi dell’animo umano e strumenti di indagine psicologica.
La mostra invita il pubblico a un esercizio di osservazione lenta, dove il mondo non è solo rappresentato per come appare, ma filtrato attraverso una sensibilità che ne coglie le sfumature più intime.