Last Christmas degli Wham! compie 35 anni

L’intramontabile Last Christmas è stato pubblicato il 15 dicembre del 1984 e, ad oggi, è il pezzo del Natale più ascoltato e amato in ogni angolo del Mondo.

Per celebrare il 35° anniversario del brano è uscita in questi giorni una ristampa, in edizione limitata, della versione originale del singolo su vinile bianco da collezione.

La canzone, scritta e prodotta da George Michael, racconta come non commettere di nuovo l’errore di regalare a Natale il cuore a qualcuno che l’ha gettato via il giorno dopo.

Il brano è anche nella colonna sonora dell’omonimo film con Emilia Clarke, a breve nelle sale.

Il 19 dicembre, infatti, sarà al cinema il film “Last Christmas”, pellicola ispirata alla canzone degli Wham!. Emilia Clarke, nei panni di una commessa vestita da elfo, sarà alle prese con i dolori e gli incontri speciali della vita.

Pubblicato originariamente nel dicembre 1984 con la B-side “Everything She Wants”, il singolo degli Wham! raggiunse il n. 2 delle classifiche, battuto al primo posto dal successo “Do They Know It’s Christmas” del charity supergroup ‘Band Aid’, a cui aveva partecipato anche George Michael.

“Last Christmas” detiene un curioso record: sino ad oggi, download inclusi, è infatti il brano più venduto a non aver mai raggiunto il vertice della classifica ufficiale dei singoli. E’ rientrato nuovamente in classifica ogni anno dal 2007 ed è tornato al secondo posto proprio nel 2017.

Iconico, almeno quanto la canzone, è il videoclip – da 472mila visualizzazioni su YouTube – nel quale il du degli Wham! mettono in scena un weekend in montagna tra amici. Ci sono i capelli cotonati, le frangette e le mèches, giacche a vento monocolore e cappotti enormi. Ci sono gli stivali Moon Boot e le sacche morbide al posto dei trolley. Il video di Last Christmas è un concentrato della migliore moda degli anni ’80.

La produzione, inizialmente, aveva scelto come località del videoclip la città di Gstaad, ma al momento delle riprese la poca neve fece spostare il tutto nella valle di Saastal. Lo chalet nel quale George Michael e gli amici trascorrono la vacanza è lo Chalet Schliechte e fu utilizzato solo per le riprese esterne, mentre per gli interni le scene vennero girate in studio.

Da qualche giorno su YouTube, c’è una nuova versione del video ufficiale della canzone, il videoclip in puro stile ’80 in alta risoluzione 4K…

Last Christmas, I gave you my heart But the very next day you gave it away This year, to save me from tears I’ll give it to someone special