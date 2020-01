Lazio, riprende la corsa champions: domenica c’è il derby

Undici vittorie di seguito in campionato. È da questo storico dato che domenica riprende la corsa champions della Lazio. E ad attendere le aquile non c’è un avversario qualunque. All’Olimpico sarà di scena il derby della capitale. Un match molto sentito dai tifosi di entrambe le parti, che quest’anno ha il sapore europeo più che mai. Lazio e Roma ripartono dopo le sconfitte in coppa Italia rispettivamente con Napoli e Juve. I biancocelesti al San Paolo hanno dimostrato ampiamente di tenere alla competizione, essendo anche detentrice del trofeo. Ma a Napoli la partita è stata davvero sfortunata. Gli azzurri, all’ultima spiaggia, ci hanno messo il cuore, è vero, ma gli uomini di mister Inzaghi, specialmente per il forcing nel secondo tempo, avrebbero meritato i supplementari. Il gol di Insigne dopo pochi minuti ha subito complicato le cose, ma che la serata non fosse di quelle giuste si era capito quando Immobile (implacabile dal dischetto) al momento del tiro dagli undici metri è scivolato. L’espulsione di Hysaj a metà del primo tempo poteva far comodo ai laziali, ma poi dopo non molto a lasciare il campo è stato anche Leiva. Il brasiliano ha sbagliato protestando platealmente però aveva ragione nel dire che il suo non era fallo. Ma ora, archiviata la parentesi della coppa nazionale, le aquile sono proiettate al campionato dove stanno letteralmente volando. Superato il record di vittorie di seguito sotto la guida Eriksson, Inzaghi vuole continuare la striscia positiva per conquistare ciò che da anni La Lazio merita: la champions. Fino a domenica il mister biancoceleste valuterà lo stato di salute dei suoi calciatori per schierare la migliore formazione possibile. Punto fermo sarà Ciro Immobile, capocannoniere della serie A, che vorrà riscattare la sfortunata serata di Napoli e dare una gioia a tutto il popolo laziale. E da non trascurare anche la sua personale corsa verso la scarpa d’oro.

