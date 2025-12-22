Le donne, il presepe e la cultura: a Natale in tv c’è la storia di Napoli

Alla vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 23.25 su Rai Tre (e poi on demand su RaiPlay) andrà in onda il docufilm di Simona Cocozza “Il giubileo delle donne”. Il film, interamente realizzato da donne e interamente girato a Napoli, nasce da una straordinaria esperienza realizzata e vissuta dalla Arcidiocesi di Napoli. A metà del 2024 il Vescovo (oggi Cardinale) don Mimmo Battaglia decide di dare un posto di rilievo alle donne con percorsi turistico-religiosi che evidenziassero il ruolo femminile nella fede, nella storia e nella vita della città di Napoli.

Napoli è forse l’unica città nata da una donna e una giornalista, Barbara Petrillo, ‘laureata eccellente’ dell’Università Suor Orsola Benincasa è la voce narrante di un docufilm che racconta come Napoli, nel corso dei secoli abbia vissuto, grazie all’instancabile presenza femminile e al suo stretto rapporto con la fede cristiana, una serie di esperienze che tuttora la qualificano e presentano in tutto il mondo. Da “Le Lazzarelle” (che organizzano e aiutano il rientro nel mondo delle ex detenute) all’Ospedale degli Incurabili, sintesi assoluta del diritto alla cura anche in assenza di speranza, al mantenimento, attivo e creativo, del rapporto con chi non è più fra noi, all’unica Università italiana intestata a una donna: Suor Orsola Benincasa, raccontata dal Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro.

“ Gesù a Spaccanapoli – Viaggio nella città presepe” on demand su YouTube

Sacro e profano, fede, storia e antropologia si miscelano anche in “Gesù a Spaccanapoli – Viaggio nella città presepe”, il docufilm realizzato dal Master di Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa diretto dal produttore premio Oscar Nicola Giuliano. Il docufilm nato da un’idea del Rettore Lucio d’Alessandro, all’interno del progetto “L’arte presepiale come patrimonio immateriale della città di Napoli”, e realizzato con la regia di Gianfranco Pannone, il montaggio di Sergio Scoppetta e lo storytelling degli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, condirettori del MedEatResearch Unisob, è disponibile in visione gratuita on demand sul canale YouTube del Suor Orsola (www.youtube.com/unisobna).

“Da oggetto esclusivamente religioso, nel presepe – evidenzia Marino Niola – la rappresentazione della nascita di Cristo diventa un teatro del sacro, una scenografia di moltitudini dove si fondono e si confondono soggetti sacri e soggetti profani. Di questo passaggio l’esempio più noto ed estremo è quello di Napoli dove la Buona Novella prende una caratterizzazione cittadina, folklorica, ambientale, spettacolare, in cui la dimensione sociale finisce per soverchiare quella religiosa. Ma forse è proprio questa piegatura demologica e antropologica a fare di quello partenopeo il presepe più celebre del pianeta. Non c’è museo al mondo (da Londra a New York), né grande collezione privata, che non annoverino tra le loro raccolte un presepe vesuviano”.

“Un Natale a casa Croce”: 26 Dicembre ore 23.10 su Rai Tre

Dopo la ‘prima’ napoletana al Cinema Filangieri promossa dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce e dall’Università Suor Orsola Benincasa venerdì 26 Dicembre alle ore 23.15 sempre su Rai Tre (e poi on demand su RaiPlay) andrà in onda il docufilm di Pupi Avati, “Un Natale a casa Croce”. Il film, prodotto da Minerva Pictures, Istituto Luce e Rai Documentari, è un intenso racconto che esplora le vicende umane e intellettuali del filosofo e senatore Benedetto Croce, ponendo al contempo la città di Napoli come protagonista nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

Nell’ambito delle celebrazioni del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, promosse dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 , istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura, “Un Natale in casa Croce” farà anche il ‘giro del mondo’ negli Istituti di cultura italiani all’estero con tappe ad Abu Dhabi, Lisbona, Dublino, Cuba, Kiev, Beirut, Istanbul, Cordoba, San Pietroburgo, Praga, Addis Abeba.