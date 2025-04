Le Eccellenze nelle Professioni e nelle Arti del Territorio: i Lions premiano il talento

Napoli celebra il talento e l’impegno con la cerimonia di premiazione Le Eccellenze nelle Professioni e nelle Arti del Territorio, che si terrà sabato 5 aprile, alle ore 10:00 nella prestigiosa Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

L’evento, organizzato dal Componente della I^ Circoscrizione dei Lions Club del Distretto 108 Ya con il patrocinio del Comune di Napoli, rappresenta un momento di riconoscimento per coloro che si distinguono nel panorama professionale e artistico del territorio, confermando il ruolo dei Lions Club come promotori di eccellenza e sviluppo del territorio.

Fedeli al motto “We Serve”, i Lions si impegnano da sempre in attività di supporto alla società civile, promuovendo service in grado di valorizzare chi contribuisce allo sviluppo culturale, sociale e scientifico del territorio. Il Governatore del Distretto 108 YA, Tommaso Di Napoli, ha riproposto con convinzione il premio alle eccellenze, ribadendo come il talento e la dedizione rappresentino il futuro e come il loro riconoscimento contribuisca alla costruzione di una società più consapevole e proiettata verso l’innovazione. Con un’attenzione costante alle realtà locali, il Distretto 108 YA, che comprende Basilicata, Calabria e Campania e riunisce 140 Club, celebra attraverso questo premio personalità che si distinguono per il loro impatto positivo sulla comunità.

La cerimonia, coordinata da Hubert Bowinkel, avrà inizio con i saluti istituzionali del Comune di Napoli, rappresentato dall’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani. Seguirà la premiazione, che vedrà protagoniste figure di spicco del panorama accademico, scientifico, giornalistico e imprenditoriale.

Tra i premiati, Giorgio Ventre, professore ordinario di Sistemi per l’Elaborazione delle Informazioni presso l’Università di Napoli Federico II e direttore scientifico della Apple Developer Academy, sarà insignito del riconoscimento da Carlo Russo, presidente del Club Capri. Il Prof. Ventre vanta una lunga carriera accademica e imprenditoriale, avendo diretto il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione e contribuendo attivamente alla nascita di start-up innovative nel settore delle reti di calcolatori e delle applicazioni multimediali. Il suo impegno si estende anche alla gestione di Campania NewSteel, l’incubatore certificato nato dalla sinergia tra Città della Scienza e l’Università di Napoli Federico II, e alla partecipazione nei Consigli di Amministrazione della Fondazione Universitaria Federico II, del Museo di Capodimonte e della IPE Business School.

Oltre al Prof. Ventre, riceveranno il prestigioso riconoscimento Ottavio Ragone, giornalista e capo redazione del quotidiano “la Repubblica”; il prof. Andrea Ballabio, rinomato scienziato; Ottavio Lucarelli, giornalista politico e presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Ettore Morra, fondatore della SO.FARMA MORRA GROUP; Stefano Luigi Oscurato, ricercatore in fisica della materia ed esperto di fotonica e olografia digitale; Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale per Minori di Nisida e del Centro Europeo di Studi sulla Devianza e sulla Criminalità Minorile di Nisida.

A chiudere la cerimonia sarà l’intervento del Past Direttore Internazionale Ermanno Bocchini, seguito dal discorso conclusivo del Governatore del Distretto 108 YA, Tommaso Di Napoli.