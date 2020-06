Le idee della Rai per la stagione autunnale

Amadeus già in studio per preparare il bis a Sanremo 2021, Antonella Clerici pronta alla rentrée nel mezzogiorno di Rai1, Milly Carlucci di nuovo in pista con Ballando con le stelle.

E ancora, Mara Venier signora della domenica pomeriggio, Carlo Conti al lavoro per Tale e quale show. Il palinsesto dell’autunno Rai post-Covid si affida ai volti storici, ma scommette anche sul ritorno ‘a casa’ di Fabio Fazio su Rai3 e su un nuovo programma per Federica Sciarelli, che lascerebbe Chi l’ha visto.

La Rai è pronta a rifarsi il look, tutto questo è in mente per la stagione autunnale, ma molte cose saranno ufficiali dal prossimo 1 luglio quando parte della programmazione sarà completa.

Dopo il trionfo del 2020, Amadeus lavora alacremente da giorni al suo secondo festival, Coronavirus permettendo, Sanremo 2021 punta a confermarsi l’evento live per eccellenza della tv italiana, segnando il ritorno alla normalità.