Le Preziose Ridicole: una riflessione che gioca con il corpo per parlare della società di ieri e di oggi

In attesa del concerto di domani, 19 luglio, che vedrà sul palco del Giardino dell’Orco, en plein air, alle 19:00, per il terzo appuntamento di Teatro alla Deriva al Giardino, lo spettacolo “Versi e musica di E.A. Mario” di e con Flo, voce, e con Francesco Di Cristofaro, fisarmonica – flauti – baglamas, vi parlo del secondo spettacolo.

Un libero adattamento de Le Preziose Ridicole di Moliere, curato da Giovanni Meola, che ne è anche il regista, nonchè direttore artistico di tutta la rassegna, ideata assieme a Ernesto Colutta.

In scena, Daniela Brosio, Antonella Ciccarelli, Rita Iodice, Cosimo Mino Seguino, Daniela Totano e Mimì Vasto.

Meola mette in atto una raffinata operazione di metateatro, in cui da una parte è fedele al testo del drammaturgo francese, dall’altra riflette sulla vita degli stessi attori e delle compagnie teatrali, vittime di precarietà e scarsità costante di mezzi, cpstretti a fare i salti mortali, interpèretando più parti e indossando abiti di scena di fortuna.

Fanno di necessità virtù, raccontandosi di u nmodo di fare teatro, coraggioso, povero, politico e di denuncia, ma dietro ci sono stenti, sacrifici e cachet non pagati.

Gli attori entrano ed escono dalle pieghe e dalle trame della storia con grande bravura, mantenendo un ritmo a perdifiato che regge il passo con lo sdoppiamento dei piani narrativi proposti, supportati in questo cambio di pelle dalle musiche, intense e calzanti.

L’adattattamento si pmne degli interrogativi sul legittimo utilizzo dell’ironia, utilizzabile nella maniera e nella misura più conveniente e ridicolizza l’eccessiva ricerca manierista di raffinatezza dell’epoca. Poco contano i sentimenti autentici. Molto di più le apparenze: che siano patinate, da copertina glamour, o polverose, da vecchi e pomposi nobili decadenti.

La voglia di avventura, di evadere dalla noia della provincia, incontra un borioso senso dell’onore e il cortocircuito narrativo è assicurato. Improvvisamente i piani temporali si sovrappongono: siamo nel ‘700 tra pizzi, trine, creme e belletti utilizzati compulsivamente, ma, in controluce vediamo l’epoca contemporanea, abitata da tik toker e influencer che pubblicizzano prodotti e cercano visibilità e notorietà, creando contenuti e fingendo una vita da sogno, tra uno spritz, un reel e un podcast.

La nobiltà d’animo cede il passo alla vuotezza rozza e triviale dell’apparenza, ammantata di vanagloria,, malie e promesse fallaci. Quell’apparenza che tristemente dimostra di contare sempre più della sostanza

Non è uno sguardo o un gesto gentile a contare davvero, ma un vestito firmato che darebbe lustro anche a un cialtrone nell’anima.

Meola mescola sapientemente gli strumenti della farsa e del paradosso – attraverso ossessive e parossistiche variazioni sul tema e loop – e li affida agli attori che li declinano con plasticità.

Con un’efficace intuizione il regista introduce un processo di animalizzazione degli attori. Sotto la patina antropomorfa, infatti, emergono le loro reali inclinazioni.

C’è chi è assimilabile a un ippopotamo statico, di cui temere la collera. Chi a un cavallo borioso e tronfio, che zampetta impettito. Chi a un orango, che scimmiotta grottescamente e iperbolicamente il fare umano. Chi a un cane fedele e un po’ ottuso. Chi a uno scoiattolo curioso e dispettoso, che sotto sotto sogna di fare il nido. Chi a due ochette superficiali, ancheggianti e starnazzanti. Chi a un canguro o a un saggio gufo occhialuto.

Con la plasticità del corpo, un’inesauribile energia e una mimica azzeccata e trascinante, gli attori danno vita a un adattamento che fa sorridere, pensare… e scivola nel riso amaro e nella tragedia, che svela la mediocrità di un certo modo di intendere e di vivere l’esistenza.